Omega-3 deposu ama sağlık için riskli etkiler taşıyor! Kanser riski oluşturabilir

Küçüklükten beri beynimize aşılan bilgiler arasında bulunan balığın faydaları herkes tarafından biliniyor. Sevilmeyen kokusuna rağmen birçok kişi sık sık balık tüketiyor. Yapılan araştırmalar balıkların genel olarak sağlık için önemli bir yere sahip olduğunu ancak kanser riskini artırabildiğini belirtiyor. Bazı balıkların deniz yosunlarında bulunan toksik bileşiklikleri tutma özelliği diğerlerine göre çok daha yüksek. Bunlar, kanser de dahil olmak üzere bir dizi gastrointestinal komplikasyonla ilişkilendirilebilecek tümör teşvik edici etkilere sahip olabilir.

KOLON KANSERİ İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR

Journal of Medical Hypotheses 2008'de yayınlanan "Kabuklu deniz ürünleri tüketimi: kolorektal kanser için önemli bir risk faktörü" başlıklı bir araştırma , bazı kabuklu deniz hayvanlarını yemenin potansiyel kanserojen etkilerini vurgulamıştır. Rapor, bir gastrointestinal hastalığı tetikleyen spesifik toksinlerin daha sonra sindirim kanseri gelişimine yol açabileceği konusunda uyardı. Araştırmacılar uyardı: "Bazen, kabuklu deniz ürünleri, gastrointestinal bir hastalığı kanıtlayan ishalli kabuklu deniz ürünleri zehirlenmesi (DSP) toksinleri biriktirir." Biotin, kabuklu deniz ürünleri tarafından yenen doğal olarak oluşan mikroskobik bir alg türüdür. Bir kez tüketildiğinde, kabuklular toksini korur.

YEDİKTEN SONRA HIZLA HASTALANABİLİRLER

İnsanlar, DPS ile kontamine olmuş kabuklu deniz hayvanlarını yedikten sonra hızla hastalanabilirler. Bir kişi 30 dakika ila birkaç saat içinde ishal, mide bulantısı, kusma belirtileri gösterebilir ve iyileşmesi üç gün sürebilen karın ağrısı çekebilir. Yazarlar, "Ayrıca DSP toksinleri, kolorektal kanser riskini artırabilecek tümör destekleyicileridir" diye devam etti. “Kabuklu deniz hayvanlarının etindeki DSP toksinlerinin seviyesiyle ilgili mevcut düzenleme, yalnızca gastrointestinal semptomların azaltılmasına odaklanıyor.

MİDE VE BAĞIRSAK KANSERİ RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Ne yazık ki, kabuklu deniz hayvanlarındaki yasal DSP toksin seviyesi, kolorektal kanser riskini artırmak için yeterlidir." Bulgular daha sonra Marine Drugs'da yayınlanan ve insanlar üzerinde daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurgulayan 2013 tarihli bir çalışmada tekrarlandı. Dediler ki: “Hayvanlarda gösterilen tümör geliştirici, mutajenik ve immünosupresif etkilerin DST ile ilişkili olduğu insanlarda doğrulanmadı. "Ancak, birkaç çalışma, kronik maruz kalmanın mide ve bağırsak riskini artırabileceğini düşündürmektedir."

DSP HANGİ HAYVANLARDAN KAYNAKLANIYOR?

Midye

Kırlangıçlar

Deniz tarağı

İstiridyeler

Salyangozlar

HAFTADA İKİ KEZ YENMELİ

Ancak, balık ve omega-3 yağlarının genel sağlık yararları nedeniyle, Kanser Konseyi haftada en az iki kez balık (tercihen yağlı) yemeyi öneriyor” diye ekliyor. Aslında, birkaç çalışmada yağların meme kanseri riskinin azalması ve nüksetmesi ile ilişkili olduğu bulunmuştur. İstiridye ve midye gibi bazı kabuklu deniz ürünleri de sağlıklı bir beyin, kalp ve bağışıklık sistemini destekleyen yüksek miktarda demir ve protein içerir.

