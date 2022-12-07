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Omega 3 takviyesini kimler kullanamaz? Omega 3'ün yan etkileri nelerdir, ne kadar süre kullanılmalı?

07.12.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besin takviyeleri son yıllarda oldukça yaygın kullanıma sahiptir. Tükettiğimiz gıdalar kimi zaman ihtiyacımız olan besin değerlerini karşılayamayabilir. Bu yüzden ek gıdalar adı altında takviyeler kullanılır. Balık tüketimi geçmiş yıllara göre düşüş gösterir. Balıktan almamız gereken çok değerli omega 3’ü takviye olarak almamız mümkündür. Tam olarak balık tüketmenin aynısı olmasa da omega 3 eksikliğimizi giderebilir. Peki, kimlerin omega 3 kullanması sakıncalıdır?

Omega 3 takviyesini kimler kullanamaz? Omega 3'ün yan etkileri nelerdir, ne kadar süre kullanılmalı?

Takviye gıdaların temel amacı besin tüketimimizde yeterli miktarda alamadığımız besin değerlerinin alınmasıdır. Genellikle kapsül şeklinde bazen de hap ve sıvı şeklinde takviye ürünler satılmaktadır. Suplemantasyon adı verilen besin takviyeleri günümüz dünyasında çok büyük bir talebe yönelik hareket eder. En büyük pazar aracı multivitaminler olsa da omega 3 de çok önemli bir supleman olarak satılır. Omega 3 yağ asitleri insan fizyolojisinde çok önemli rol oynar. Yalnızca deniz ürünleri değil ayrıca ceviz, keten tohumu ve bazı yenilebilir tohumlardan doğal olarak omega 3 alınabilir. İnsanların omega 3 ihtiyacı anne karnından yaşlılığa kadar devam etmektedir.

Omega 3 yan etkileri nedir?

Omega 3'ün insan beslenmesinde ve sağlığında çok önemli görevleri bulunur. Kas aktivitelerinden hücre büyümesine kadar pek çok işlevde omega 3 kullanılır. Omega 3 direkt olarak besinlerden alınabileceği gibi çeşitli destekleyici gıda takviyelerinden alınabilir. Omega 3 çok faydalı bir takviyedir ve mutlaka yeterli miktarlarda alınması gerekir. Omega 3 tavsiye edilenden fazla alınırsa yan etkilere sebep olabilir. Fazla alınması sonucunda omega 3 yan etkileri şu şekildedir:

  • Bulantı
  • Kusma
  • İshal
  • Ülser
  • Döküntü
  • Mide ekşimesi

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Omega 3’ü kimler kullanamaz?

Tüm yaş gruplarına önerilen omega 3’ün bazı durumlarda yararı olmasından çok zararı olabilir. Omega 3 tüketimine dikkat etmesi gereken kişiler de vardır. Omega 3’ ün kan sulandırıcı etkisi vardır. Bu nedenle kan sulandırıcı kullanan insanların doktorlarına danışmadan omega 3 tüketmesi önerilmez. Aynı zamanda yüksek tansiyon hastaları, kalp hastaları ile hamileler ve emziren anneler takviye omega 3’ü doktor gözetimi olmadan almamalıdır. Bunun yerine doğal yollardan omega 3 alımı tercih edilebilir. Örneğin balıklardan veya cevizden omega 3 alımı takviye alımından daha doğal yollardır. Kesin bir yan etkisi olmasa da "Omega 3 kimlere zararlı?" sorusunun cevabı net olarak verilemez. Genel olarak omega 3 zararlı olan kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Balık alerjisi olanlar
  • Kan ilacı kullananlar
  • Kronik rahatsızlıkları olanlar

Kimler balık yağını kullanmamalı?

Omega 3 genellikle balık yağı olarak bilinse de aslında birbirlerinden farklıdır. Omega 3 çoğu zaman balık yağından elde edilse de balık dışında da farklı besin kaynaklarından elde edilebilir. Balığa alerjisi olan kişiler omega 3'ü başka besin gruplarından alabilirler. Balık ve deniz ürünlerine alerjisi olan insanlarda da aynı şekilde alerjik reaksiyon etkileri fazla olacağından balık yağı takviyesi alımı önerilmemektedir.

Omega 3 ne kadar süre kullanılmalı?

Omega 3 insanın en çok ihtiyaç duyduğu yağ gruplarının başında gelir. Anne karnındaki bebekten yaşlı bir bireye kadar omega 3 ihtiyacı devam eder. Ancak bu omega 3 takviye ilaçlarına bağımlılık anlamına gelmez. Bu takviyelerin insanların yedikleri besinden alamadıklarını telafi etmek için tüketildiği unutulmamalıdır. Eğer yenilen besinlerden yeterli miktarda omega 3 alınmaz ise takviye omega 3 kullanılabilir.

Omega 3 doğal besin kaynaklarından alınıyorsa omega 3 kullanımı hayat boyu devam eder. Ancak omega 3 takviyeleri ise doktorların tavsiyesi dâhilinde kullanılmalıdır. Omega 3 takviyesi doktor kontrolünde ve doktorun önerdiği miktarlarda ve sürede kullanılmalıdır. Aksi takdirde omega 3 takviyelerinin faydalarından ziyade zararı olacaktır. Omega 3 takviyesinin kullanım süresi kişiden kişiye değişiklik gösterir.

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Omega-3’ün faydaları nelerdir?

İnsan hayatı boyunca omega 3 beden sağlığına ve zihinsel sağlığa büyük faydaları olan bir yağ asidi grubudur. EPH ve DPH yağ asitleri vücudun birçok noktasında önemli katkılar sağlar. Büyümekte olan çocukların, egzersiz yapan sporcuların ve yaşlı bireylerin omega 3’den faydalanmaları büyük önem arz eder. İnsan sağlığının önemli etmenlerinden biri olan bu yağ asitlerinin faydaları şunlardır:

  • Kötü kolesterolü önler ve iyi kolesterol gelişimini artırır.
  • Tansiyonu düzenler ayrıca kan pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi riskini azaltır.
  • Eklemlerde ağrı problemi yaşayanların semptomlarının azalmasını ve eklem iyileşmesini sağlar.
  • Erkek üreme sistemi sağlığını destekler.
  • Boşaltım sisteminde böbreğin düzgün çalışması için oldukça faydalıdır.
  • Bazı sinirsel kaynaklı ağrıların azalmasına katkı sağlar.
  • Anne karnındaki bebeklerin zihinsel gelişimi için çok önemlidir. Yeterli düzeyde alınamazsa zihinsel sağlık problemlerine neden olur.
  • Yeterli tüketimi egzersizle birlikte yağ yakımını kolaylaştırır ve zayıflamaya yardımcı olur.
  • İnsülin direncine yardımcı olur. Şeker hastalığının bazı tiplerinde oldukça etkili olabilir.

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