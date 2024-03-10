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  4. Ömer Çelik'ten Netanyahu yönetiminin açıklamalarına sert tepki: Yok hükmündedir!

Ömer Çelik'ten Netanyahu yönetiminin açıklamalarına sert tepki: Yok hükmündedir!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.03.2024 12:33
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir." dedi.

Ömer Çelik'ten Netanyahu yönetiminin açıklamalarına sert tepki: Yok hükmündedir!

Çelik'in açıklamasının devamı şu şekilde:

"Netanyahu yine iş başında, suçlarını örtbas etmek için ülkemize saldırıyor. Ancak masum sivillere karşı işlediği katliamları gizleyebilecek hiçbir yalan, dezenformasyon ve aldatma yoktur. Zaten tarih onu hem bölgemizi hem de kendi ülkesini felakete sürükleyen bir lider olarak yazdı.

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"NETANYAHU ÜLKESİNİN YÜZ KARASIDIR"

Ülkesi için, barış ve refah uğruna canı dahil her şeyini feda eden liderler vardır. Bu liderler halklarının yaşamlarını iyileştirmek ve komşularıyla iyi ilişkiler kurmak için gece gündüz çalışırlar. Omuzlarındaki tarihi yükün farkında olarak küresel meselelerde hakikatin ve adaletin yanında yer alırlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkı olarak sahip olmaktan gurur duyduğumuz bu liderlerden biridir.

Bir de bencil siyasi amaçları uğruna evrensel insani değerler ve edep dahil her şeyi feda edenler vardır. Bu liderler işgalleri altında yaşayanların hayatlarını mahvetmeye yönelik planlar yapmak için gece gündüz çalışırlar. Bölgelerinde sürekli istikrarsızlığa, çatışmaya, savaşa neden olurlar. Kendilerinden başka kimsenin refahını umursamadıkları için bu adaletsizliği sürdürürler. Ülkesinin yüz karası olan Netanyahu işte bu liderlerden biridir.

"BAŞARISIZ BİR LİDER OLARAK TARİHE GEÇECEKTİR"

Netanyahu'nun vicdansız savaş kabinesi küresel güçlerden ne kadar destek alırsa alsın, o, bölgede barış ve istikrar umutlarını boşa çıkaran, külliyen başarısız bir lider olarak tarihe geçecektir. Bu gerçeği değiştirmek için yapabileceği hiçbir politika veya siyasi manevra kalmamıştır.

Netanyahu ve hükümetinin yürüttüğü etnik temizlik nedeniyle Filistinliler çok acı çekti ve çekmeye de devam ediyor. Tüm gücümüzle bu politikalara karşı çıkmaya devam edeceğiz. Onun yalanları, aldatmaları, asılsız ithamları ve gündemi değiştirme çabaları sonuçsuz kalacaktır.

Bizler Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Filistin'de hakikati, adaleti ve sömürgeciliğin ortadan kaldırılmasını kararlılıkla destekleyeceğiz. Adil ve nihai bir çözüm olacağına inandığımız iki devletli çözüm için çalışmaya devam edeceğiz. Filistinli kardeşlerimizle tam dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik netanyahu
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