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  4. Ömer Çelik'ten sert açıklamalar: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

Ömer Çelik'ten sert açıklamalar: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

19.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür" dedi.

Ömer Çelik'ten sert açıklamalar: Siyasi siciliniz diktatörlüktür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

Çelik, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

Rahmetli Menderes’ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye’deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

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Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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