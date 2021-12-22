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Omicron kâbusu! Almanya'da önlemler sertleştirildi

22.12.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün yeni varyantı Omicron, tüm dünyada tedirginlik yaratmaya devam ederken ülkelerden peş peşe yeni tedbir kararları gelmeye devam ediyor. Almanya’da koronavirüsün Omicron mutasyonuna karşı 28 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere barlar ve diskoların kapatılmasını da içeren yeni tedbirler alındı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkenin 5. dalga tehdidi altında olduğunu ifade etti.

Omicron kâbusu! Almanya'da önlemler sertleştirildi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 16 eyalet başbakanının videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmede, koronavirüsün Omicron mutasyonuna karşı yeni önlemler alınması kararlaştırıldı.

TARİH VERİLDİ

Bu kapsamda 28 Aralık’tan itibaren gece kulüpleri ve disko gibi mekanlar kapatılacak. İç ve dış mekanlardaki özel buluşmalarda aşılı ve son 6 ayda korona virüsü atlatmış olan en fazla 10 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek. 14 yaşından küçük çocuklar ise kişi sınırlamasından muaf tutulacak. Futbol maçları gibi büyük etkinlikler seyircisiz düzenlenecek. Yılbaşı kutlamaları ve havai fişek satışları ise yasaklanacak.

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"YENİ DALGAYA GÖZLERİMİZİ KAPATAMAYIZ"

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Scholz, "Noel tatilinden kısa bir süre önce size daha olumlu haberler vermek isterdim" diyerek salgının herkesi rahatsız ettiğini, herkesin salgında yorulduğunu bildiğini söyledi. Scholz, salgına karşı tekrar birlik olunarak bir arada durulması gerektiğinin altını çizdi. Yeni mutasyonlar hakkında daha fazla bir şey duymak istemeyen herkesi anlayabildiğini ifade eden Scholz, “Ama önümüze gelen yeni dalgaya gözlerimizi kapatamayız. Omicron, enfeksiyon sayısının büyük ölçüde artmasına neden olacak. Şimdi buna göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor” dedi.

KORONAVİRÜSTE 5. DALGA UYARISI

Olaf Scholz, 4. koronavirüs dalgasının kasım ayında alınan önlemler sayesinde yavaş yavaş gerilediğini, ancak umdukları kadar çabuk bitmeyeceğini belirtti. Scholz, Almanya’nın şu anda Omicron ile 5. dalga tehdidi altında olduğunu söyledi.

ÖNLEMLER NOEL SONRASI GEÇERLİ OLACAK

Neden Noel’den önce katı kısıtlamaların olmadığı sorusu üzerine Scholz, "Bu bilinçli bir karar. Son iki yıldaki tecrübelerimiz, Noel ve Paskalya’nın vakalara büyük bir etkisinin olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Scholz, katı kısıtlamaların Noel tatilinden sonra uygulanmasına "kasıtlı olarak karar verildiğini" söyledi. Ailelerin şimdiye kadar tatillerde bir araya gelme konusunda "temkinli ve sorumlu" olduklarını ifade eden Scholz, bu nedenle özel buluşmalardaki sınırlamaların özellikle yılbaşı kutlamalarını hedef aldığını vurguladı. Scholz, "Omicron mutasyonunun tüm dünyada daha baskın hale gelmesiyle birlikte korona virüs salgını umduğumuz gibi bitmeyecek" dedi.

Almanya’da bir sonraki salgın zirvesi 7 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Almanya
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