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  4. Omicron paniği büyüyor! İsrail'de 3 doz aşılı kişide tespit edildi

Omicron paniği büyüyor! İsrail'de 3 doz aşılı kişide tespit edildi

02.12.2021 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den İsrail’e gelen 3 doz Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı olan bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron mutasyonunun tespit edildiğini belirtti. Bu gelişmenin ardından ülkedeki Omicron vaka sayısının 3’e yükseldiği aktarıldı.

Omicron paniği büyüyor! İsrail'de 3 doz aşılı kişide tespit edildi

Covid-19’un Güney Afrika’da tespit edilen yeni mutasyonu Omicron yayılmaya devam ediyor.

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3 DOZ AŞILI KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den İsrail’e dönen İsrail uyruklu ve 3 doz Pfizer /BioNTech aşısı olan bir kişide Omicron mutasyonunun tespit edildiği aktarıldı. Ülkedeki Omicron vaka sayısının 3’e yükseldiğini ifade eden Bakanlık, İsrail’de 30 kişide daha Omicron şüphesi olduğunu ve söz konusu kişilere yapılan testlerin henüz sonuçlanmadığını açıkladı.

Söz konusu 30 kişiden 24’ünün aşısız olduğu veya 6 ay önce hastalığı geçirdiği ifade edilerek, 11’inin yakın zamanda yurt dışı seyahatinden döndüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail’de ilk Omicron vakaları, Malavi ve Güney Afrika’dan gelen 2 yolcuda tespit edilmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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