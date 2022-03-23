Ömür Gedik'ten tepki çeken 'et fiyatı' paylaşımı! 'Daha da pahalansın...'

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

"DAHA DA PAHALANSIN"

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte Ömür Gedik'in o paylaşımı;

Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun… — Ömür Gedik (@omurgedik) March 22, 2022



