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Ömür Gedik'ten tepki çeken 'et fiyatı' paylaşımı! 'Daha da pahalansın...'

23.03.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ömür Gedik, et fiyatlarına gelen zam ile ilgili bir paylaşım yaptı. Gedik paylaşımında, "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" dedi. Gedik'in bu paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Ömür Gedik'ten tepki çeken 'et fiyatı' paylaşımı! 'Daha da pahalansın...'

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarında yüzde 48'lik bir zam yaptı. Bunun üzerine 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62,50 liradan 92 liraya çıktı. Yapılan zam tepkilere neden olurken Ömür Gedik'ten konuyla ilgili bir paylaşım geldi.

"DAHA DA PAHALANSIN"

Gedik, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda "Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun, insanlar daha sağlıklı olsun" ifadelerini kullandı. Gedik'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

İşte Ömür Gedik'in o paylaşımı;

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