On Birinci Kalkınma Planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu

\n\nKalk\u0131nma Plan\u0131'na g\u00f6re, 2023 y\u0131l\u0131nda GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, ki\u015fi ba\u015f\u0131na gelirin 12 bin 484 dolara y\u00fckseltilmesi hedefleniyor. \n\nKalk\u0131nma Plan\u0131'nda, ihracat\u0131n 226,6 milyar dolara \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131, i\u015fsizli\u011fin y\u00fczde 9,9'a d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi, 4,3 milyon ek istihdam yarat\u0131lmas\u0131 hedefleniyor.PARTNERKeyifli vakit ge\u00e7irmek istiyorsan\u0131z bir de bunlar\u0131 deneyinBakan Soylu H\u0131rvatistan\u2019daB\u00fcy\u00fck\u015fehir Meclisi K\u0131rcami i\u00e7in b\u00fct\u00fcn oldu\n