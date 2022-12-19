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On Numara çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? 19 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

19.12.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla birlikte On Numara saat kaçta çekiliyor sorusu araştırılmaya başlandı. Bu akşam On Numara'da haftanın ilk çekilişi yapılacak. Peki On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Sonuçları nereden açıklanacak? İşte çekiliş ile ilgili bilgiler...

On Numara çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? 19 Aralık On Numara çekiliş ve bilet sorgulama ekranı

19 Aralık On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi On Numara çekilişinin müdavimi bayağı çok. İnsanların büyük bir ilgiyle takip ettiği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesiden yayınlanıyor. Her çekiliş canlı yayında yapılıyor. Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği çekiliş bu akşam haftanın startını verecek.
Çekilişi canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle

Çekiliş sonuçları eş zamanlı olarak haberimizde yer alacaktır.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numaradan 22 numara çekilir.

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Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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