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On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 6 Şubat On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

06.02.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla On Numara ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Vatandaşlar kendilerine ikramiye çıkacak mı merak ediyorlar. 6 Şubat Pazartesi (bugün) günü yapılacak olan çekilişe ilgi yine oldukça yoğun. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte ayrıntılar...

On Numara sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 6 Şubat On Numara bilet ve çekiliş sorgulama

On Numara çekiliş, Milli Piyango'nun sevilen çekilişleri arasında yer alıyor. On numara çekiliş haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Milyonlarca vatandaş çekiliş saatini heyecanla bekliyor. Bu akşam haftanın ilk On Numara çekilişi gerçekleştirilecek. Peki On Numara çekilişi açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 6 Şubat bilet ve çekiliş sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

On Numara sonuçları henüz açıklanmadı. Çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek. On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı yayınlanacak. Aynı zamanda da Youtube kanalından izlenebilecek.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara haftada 2 gün çekiliyor. Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişte her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

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Oynanan her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edilirse veya hiçbir numara tahmin edilmezse ikramiye kazanılır. 10 numara bilen ise büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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