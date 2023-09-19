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Önce annesi ve ablasını darp etti, sonra ağabeyinin kayınbiraderini ve bir adamı bıçakladı!

19.09.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesinde önce annesini ve ablasını darp ettikten sonra ağabeyinin kayınbiraderini bıçaklayarak kaçan şahıs tutuklandı. Şahsın bıçaklı yaralamadan sonra kaçtığı minibüs garajında da bir kişiyi bıçakladığı tespit edildi.

Önce annesi ve ablasını darp etti, sonra ağabeyinin kayınbiraderini ve bir adamı bıçakladı!

Fatih Mahallesi Özbek Sokak’ta dün meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Soner A.’nın (25) annesi ve ablası, kendilerini darp ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

BIÇAKLAYA BIÇAKLAYA KAÇTI

Polis ekiplerince aranan Soner A., öğleden sonra ağabeyinin kayınvalidesinin oturduğu Söyler Sitesi’ne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen şahıs, burada kendi ağabeyine küfür etti. Ağabeyinin kayınbiraderi C.İ. (25) de “Kime küfür ediyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soner A., cebinden çıkardığı bıçakla C.İ.’yi yaraladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan C.İ., sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şahıs, Emirefendi Mahallesi’nde bulunan minibüs garajında L.A. isimli şahsı bıçakladı. Kulağından yaralanan L.A.(51) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Soner A.’yı İshaklı Mahallesi’nde olaylarda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Samsun Önleyici tutuklama

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