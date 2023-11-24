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Önce Beşiktaş'ta babasının kiracısını bıçaklayarak öldürdü, sonra Fatih'te taksiyi rehin aldı!

24.11.2023 18:10 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta bir kişi, yanında kalan ev sahibinin oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Saldırgan, Fatih'te sürücüsünü rehin aldığı takside yakalandı.

Önce Beşiktaş'ta babasının kiracısını bıçaklayarak öldürdü, sonra Fatih'te taksiyi rehin aldı!

Beşiktaş Dikilitaş mahallesi Tuğrul Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olay şaşkına çevirdi. İddialara göre, babasıyla kavga eden İsmail S., babasının kiracısının evine gitti. Sıtkı Sürmeli (44) ile yanında kalmasına izin verdiği ev sahibinin oğlu İsmail S. aralarında tartışma çıktı. İsmail S., Sürmeli’yi kafasından bıçaklayarak kaçtı.

İKİ DEFA TAKSİ DEĞİŞTİRDİ!

Olayı duyan bina sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sıtkı Sürmeli’nin cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaçan İsmail S.'nin izini süren polis ekipleri, saldırganın ikinci defa taksi değiştirdiğini öğrendi.

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TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜ REHİN ALDI!

Son bindiği taksinin plakası tespit edildi. Saldırganın, taksi sürücüsünü rehin alarak istediği noktaya bırakması için tehdit ettiği öğrenildi. Polis ekipleri Fatih Ayvansaray Caddesi’nde taksiyi durdurarak saldırganı yakalandı. Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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Cinayetin işlendiği apartmanda yaşayan Dilan Gerim “Gece 2’de bilgi almak için polisler geldi. Sabahta olay yerini sordular. Bildiğim kadarıyla evde bir tartışma olmuş. Misafir mi ev sahibinin oğlu mu pek bilgim de yok, bir bıçaklanma durumu olmuş. Dün buraya ambulansta gelmiş” dedi.

(İHA)

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Fatih Kiracı beşiktaş
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