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Düğün kanlı bitti! 17 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

19.10.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir düğünde çıkan kavga kanlı bitti. Kavgaya karışan 17 yaşındaki H.D.'nin pompalı tüfekle düğünde ateş açması sonucu 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün kanlı bitti! 17 yaşındaki saldırgan pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

Kırıkhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sokaktaki bir düğünde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

EVDEN GETİRDİĞİ TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Bu sırada H.D'nin (17) evinden getirdiği pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açması sonucu Sedat Gizlenir, Eser Ş. ve K.Ş. (11) çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA-20221018-29191024-29191021-HATAYDA_DUGUNDEKI_SILAHLI_KAVGADA_1_KISI_OLDU_2_KISI_YARALANDI

112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Gizlenir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay düğün
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