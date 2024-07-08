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  4. Önce evini yakmaya çalıştı sonra 5. kattan atlamak istedi! Polis ekipleri ikna etti

Önce evini yakmaya çalıştı sonra 5. kattan atlamak istedi! Polis ekipleri ikna etti

08.07.2024 21:21
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Diyarbakır'da polis ekipleri zor anlar yaşadı. Oturduğu evi önce yakmaya çalışıp sonra 5’inci kattan atlamak isteyen madde bağımlısı Mehmet Emin P.'yi, polis ekipleri zor ikna etti.

Önce evini yakmaya çalıştı sonra 5. kattan atlamak istedi! Polis ekipleri ikna etti

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen Mehmet Emin P., henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 5’inci katındaki evini ateşe vermek istedi.

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Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Balkona çıkan Mehmet Emin P., evdeki eşyaları atarak, balkondan atlamak istedi. Polis tarafından ikna edilerek aşağı indirilen Mehmet Emin P., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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