Önce Galaxy S22 tanıtılsaydı: Galaxy S23'ten ilk bilgiler internete düştü

9 Şubat'ta Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak Galaxy S22 serisini resmi olarak tanıtacak. En azından beklentiler bu yönde. 9 Şubat'a ise artık sayılı saatler kala, bu kez çok ilginç bir iddia karşımızda. Üstelik o iddia, henüz selefi tanıtılmayan Galaxy S23 için geliyor.

GALAXY S23'ÜN TASARIMI İÇİN OLAY İDDİA

İddialara göre, Galaxy S23'ün ekranının dört bir yanı kavisli olabilir. Dört taraftaki kavisin eşit genişlikte olacağı da öne sürülüyor.

Samsung Display'in dört tarafı da kavisli kenarlara sahip ekranları seri üretime sokabileceği de iddialar arasında.

HUAWEI KULLANMIŞTI

Hatırlarsanız, Huawei P40 Pro'da da buna benzer bir tasarım görmüştük. Böyle bir ekranın Galaxy S23 ailesinin gelecekteki üyelerinde yer alması muhtemel ancak kesin değil. Bunun sadece bir varsayım olduğunu şimdilik kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü Samsung'un böyle bir adım atacağına dair kesin bir açıklama yok.

Yine de, bu tür ekranların özellikle güvenilir olmadığı ve yanlışlık tıklamalar nedeniyle sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

