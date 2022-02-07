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  4. Önce Galaxy S22 tanıtılsaydı: Galaxy S23'ten ilk bilgiler internete düştü

Önce Galaxy S22 tanıtılsaydı: Galaxy S23'ten ilk bilgiler internete düştü

07.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22 ailesinin 9 Şubat'ta tanıtılması bekleniyor. Ancak Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak akıllı telefon ailesi tanıtılmadan önce Galaxy S23'ün tasarımı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Peki Samsung Galaxy S23'ten neler bekleniyor?

Önce Galaxy S22 tanıtılsaydı: Galaxy S23'ten ilk bilgiler internete düştü

9 Şubat'ta Samsung, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak Galaxy S22 serisini resmi olarak tanıtacak. En azından beklentiler bu yönde. 9 Şubat'a ise artık sayılı saatler kala, bu kez çok ilginç bir iddia karşımızda. Üstelik o iddia, henüz selefi tanıtılmayan Galaxy S23 için geliyor.

GALAXY S23'ÜN TASARIMI İÇİN OLAY İDDİA

İddialara göre, Galaxy S23'ün ekranının dört bir yanı kavisli olabilir. Dört taraftaki kavisin eşit genişlikte olacağı da öne sürülüyor.

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Samsung Display'in dört tarafı da kavisli kenarlara sahip ekranları seri üretime sokabileceği de iddialar arasında.

Samsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürpriziSamsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürprizi

HUAWEI KULLANMIŞTI

Hatırlarsanız, Huawei P40 Pro'da da buna benzer bir tasarım görmüştük. Böyle bir ekranın Galaxy S23 ailesinin gelecekteki üyelerinde yer alması muhtemel ancak kesin değil. Bunun sadece bir varsayım olduğunu şimdilik kabullenmemiz gerekiyor. Çünkü Samsung'un böyle bir adım atacağına dair kesin bir açıklama yok.

Yine de, bu tür ekranların özellikle güvenilir olmadığı ve yanlışlık tıklamalar nedeniyle sorunlara yol açabileceği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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