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Samsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürprizi

07.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'nın fiyatları ve özellikleri için birçok sızıntı yapıldı. Galaxy S22 ailesine ilişkin bekleyiş hala sürerken, Samsung'un yeni Galaxy ailesinde atılan balık ağlarındaki plastikten yapılmış yeni bir malzemenin kullanılacağı ortaya çıktı. Ancak net olmayan bazı noktalar mevcut.

Samsung Galaxy S22'de balık ağlarından elde edilen plastik sürprizi

Samsung Galaxy S22'nin tanıtılmasına dair meraklı kullanıcıların bekleyişi sürüyor. Daha önce Galaxy S22'nin fiyatı ve özellikleri ile birlikte Galaxy S22 Plus'ın fiyatı ve özellikleri için bazı iddialar ortaya atılmıştı. Galaxy S22 Ultra'nın fiyatı ve özelliklerine ilişkin de bazı tahminlerde bulunulmuştu. Öte yandan Galaxy S22 ailesi kapsamlı sızıntıların da bir parçası olmuştu. Şimdi ise Samsung, bir blog yazısı yayınlayarak 9 Şubat'ta tanıtılacak yeni Galaxy ailesi için sürpriz bir bilgi paylaştı.

BALIK AĞLARINDAKİ PLASTİKTEN YAPILMIŞ

Samsung'un blog yazısına göre şirket, atılan balık ağlarındaki plastikten yapılmış yeni bir malzeme geliştirdi. Şirket, yakında tüm ürün yelpazesine bu plastikleri dahil edeceğini ve ilk örneğin 9 Şubat Çarşamba günü Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy cihazları olacağını söyledi. Bu cihazların Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşması bekleniyor.

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Ancak Samsung'un yazısında net olmayan bazı noktalar mevcut. Örneğin, malzemenin ne ölçüde kullanılacağı veya ürünlerin hangi kısımlarında kullanılacağı henüz belli değil.

DENİZ YAŞAMI İÇİN BİR TEHDİT

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün her yıl 640.000 ton balık ağının okyanuslara atıldığını söyleyen bir raporuna atıfta bulunan Samsung, bu ağların deniz yaşamı ve mercan resifleri için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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