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  4. Önce kaçmaya çalıştı, yakalanınca polis memurlarıyla beraber attığı uyuşturucuyu aradı

Önce kaçmaya çalıştı, yakalanınca polis memurlarıyla beraber attığı uyuşturucuyu aradı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.09.2024 10:11
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Aksaray’da polisin durdurduğu otomobilden inip yaya olarak kaçan şüpheli K.E. (32) kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Şüpheli yakalandı, kaçarken uyuşturucuyu nereye attığını soran polise, “Bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana, attım diyorum ya abi” diye sitem etti. Şahıs, olayın ardından attığı uyuşturucuyu polis memurları ile birlikte aradı.

Olay Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, meydana gelebilecek olayların önüne geçilmesi amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 50 ABP 029 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
Uygulama noktasında durdurulan otomobilden indirilen yolcu konumundaki K.E. (32) kimlik kontrolünden geçirilmek istediği esnada aniden koşarak kaçmaya başladı. Şahsın kaçması üzerine polis ve bekçiler hem yaya hem de araçla şahsın peşine düştü.

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KOVALAMACA KISA SÜRDÜ

Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, polislerin diğer ekiplere anonsu üzerine bölgenin abluka altına alınmasıyla kısa sürede yakalandı.
Bekçi ve polislerin yaya ve araçla yaptığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Yakalanınca etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan K.E.’nin üzerinde yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken, uyuşturucuyu kaçarken attığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyle birlikte sokak sokak atılan uyuşturucuyu aradı.

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POLİSLERLE BERABER KENDİ ATTIĞI UYUŞTURUCUYU ARADI

Çöp konteynırlarının bile kontrol edildiği aramada şüpheli şahısta da polis memurlarıyla kendi attığı uyuşturucu aradı. Polis memurunun “Neden bu kadar ekibi peşine takıyorsun, neden uğraştırıyorsun?” sorusuna, “Abi bir içimlik onu bile zehir ediyorsunuz bana vallahi. Attım diyorum ya abi” diye sitem etti. Uzun süre yapılan aramada polis memurlarına ilginç teklif ve konuşma yapan şüpheli, “Kendinizi de yordunuz, ne yapacaksınız? Bırakın gitsem olmaz mı gözünüzü seveyim. Dilim damağım kurudu, vallahi konuşacak halim yok. Hatırlayacak bir kafam olsa emin ol söyleyeceğimde” dedi. Aramalarda her hangi bir bulguya rastlanmazken, gazetecilerin “Uyuşturucuyu nereye attın?” sorusuna “Hatırlamıyorum” diye cevap veren şahıs polis aracına bindirildi.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Memur uyuşturucu
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