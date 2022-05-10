HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Önce kemikler çıktı, şimdi de iskelet! Göl kurudukça gün yüzüne çıkıyorlar

Önce kemikler çıktı, şimdi de iskelet! Göl kurudukça gün yüzüne çıkıyorlar

10.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de kuraklık sebebiyle kurumaya başlayan Mead Gölü’nde, sular çekildikçe insan kalıntıları ortaya çıkmaya başladı. İlk defa 1 Mayıs’ta metal bir varilin içinden çıkan kemiklerden sonra bu sefer insan iskeleti kalıntıları bulundu. Polis, gölden daha fazla insan kalıntısı çıkabileceğini belirtti.

Önce kemikler çıktı, şimdi de iskelet! Göl kurudukça gün yüzüne çıkıyorlar

ABD’nin California eyaletinde bulunan Mead Gölü, 2000 yılından itibaren su seviyesi kuraklığa bağlı olarak düşmeye başladı. Suların çekilmesine bağlı olarak 1 Mayıs’ta metal bir fıçının içine saklanmış ceset kalıntıları bulan polis, bu sefer 7 Mayıs’ta bir insana ait kemiklerin bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada gölün kurumaya devam etmesi halinde daha fazla ceset bulunabileceği belirtildi. Ulusal Park Hizmetleri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada iskelet kalıntılarının Mead Gölü'nün Callville Körfezi'nde keşfedildiğini belirtilerek soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Gölden 1 Mayıs’ta metal bir fıçı içinde insan kemikleri, balıkçılar tarafından bulunmuş, polis fıçı içindeki kişinin silahla vurulma sonucu ölmüş olabileceğini ve kıyafetlere bakarak olayın 70’ler veya 80’lerde meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti. ABD'nin en büyük su rezervuarı Mead Gölü, Las Vegas'tan Los Angeles'a kadar 20 milyon kişiye içme suyu sağlıyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor
Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi Terör örgütü PKK'ya darbe! Ağrı grubu yok edildi
1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma1500 kişiye yedirdiler! Ankara'da akılalmaz olay, skandal savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam!

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

'Çitos Efe'nin son hali şaşkına çevirdi! Bu halini unutun

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

CHP'de İmamoğlu tepkisi!

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Bakan Soylu 3 yeni projeyi duyurdu

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

İlginizi Çekebilir

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Güvenlik kamerası anbean çekti! Hırsızlık yaparken göğsü açıldı

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Aldatma iddialarına bomba yanıt!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Doğal diyerek cildinize her yağı sürmeyin! Altın değerinde öneriler

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın! Sadece 3 malzemeyle...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.