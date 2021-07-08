HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenler'de alacak verecek meselesinde kan aktı! Önce silahla vurdu, sonra tekmeledi

Esenler'de alacak verecek meselesinde kan aktı! Önce silahla vurdu, sonra tekmeledi

08.07.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenler'de iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan kavgada silahla ateş edilen bir kişi yaralandı. Şüphelilerden birisi, bacağından yaraladığı kişiyi yerde tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Nine Hatun Mahallesi 102. Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre husumetli iki grup, sokakta bir araya gelip, kısa süre sonra silahlı kavgaya tutuştu. Şüphelilerden birisi, bacağından yaraladığı kişiyi yerde tekmeledi. Daha sonra şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

"ALACAK VERECEK MESELESİ NEDENİYLE VURDULAR"

Olayın tanıklarından Serkan Kurtbaş, "İki kişi sokakta sanırım alacak verecek meselesinden bir kişiyi vurdular. Daha sonra kaçtılar. Biz de hemen gidip, yaralı arkadaşa müdahalede bulunduk. Polis ve sağlık ekipleri gelip, yaralıyı hastaneye kaldırdılar" dedi.

Yaşanan kavga, silahla ateş edilmesi ve yaralının tekmelenmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke ettiEvin içinde külotla dolaştı, komşusundan aldığı not şoke etti
PARTNER11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı11 yaşında üniversiteyi bitirip fizik mezunu oldu! Yeni hedefi ağızları açık bıraktı
Bakan Koca açıkladı: Son 10 günde 8 milyonu geçtiBakan Koca açıkladı: Son 10 günde 8 milyonu geçti
Anahtar Kelimeler:
Esenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Akbank'tan yeni açıklama! ATM'ler çalışıyor mu?

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.