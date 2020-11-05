Önce yangın ardından deprem mağduru oldu! 'Evimi altın kaplasalar artık girmem'

İzmir’de geçen hafta cuma günü meydana gelen depremde Bayraklı’daki evi çatlayarak hasar gören Ayhan Çetik, depremden komşuları sayesinde kurtulduğunu ifade etti. Deprem sırasında evde torunu Gecem ve köpeği 'Lidya’nın bulunduğunu belirten Çetik, omuzu kırık olduğu için komşuları olmasaydı torunu ve köpeğini dışarıya çıkartamayacağını ifade etti. Çetik, “Dördüncü katta oturuyoruz. Deprem sırasında torunum Gecem ve köpeğim Lidya ile birlikteydik. Depremi çok hissettik. Kolum kırık olduğu için onları çıkarma imkanım yoktu. Komşularım bizi çıkardı. Çünkü omuzum kırık, ne torunumu ne de köpeğim Lidya’yı indiremezdim. Çok korkunç bir şeydi. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Depremde bağırdığımı hatırlıyorum. Komşularıma torunumu ve Lidya’yı almalarını söyledim. Dört katı nasıl indiğimi hatırlamıyorum” dedi.

Yaşadığı depremin kendisinin psikolojisini bozduğunu söyleyen Çetik, bir süre çadırda kalmaya devam etmek istediğini, evinde yaşamak istemediğini dile getirdi. Çetik, “Evime gitmek istemiyorum. Asla giremem. Çok korkunçtu. Evimi altın kaplasalar, evinize gidin size trilyon veriyoruz deseler asla girmem. Dayanılacak gibi değil” diye konuştu.