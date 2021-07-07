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OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Geekbench'ten çıkarıldı!

07.07.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda Oppo ile birlikte hareket edeceğini duyuran OnePlus, Geekbench'in beklenmedik kararı ile yüz yüze geldi. Geekbench, Snapdragon 888 işlemcili OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro'yu performans testi listesinden kaldırdığını duyurdu. Peki neden?

OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Geekbench'ten çıkarıldı!

OnePlus, OnePlus 9 serisini bu yılın başlarında piyasaya sürdü. Yeni amiral gemisi akıllı telefonlar Snapdragon 888 işlemcisi ile geldi. Bu işlemci, telefonların önemli bir oranda performans artışı yakalamasını sağladı. Ancak gelen bir rapor, OnePlus'ın cihaz performansını manipüle ettiğini iddia ediyor.

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ONEPLUS 9 VE ONEPLUS 9 PRO İÇİN GEEKBENCH İDDİASI

Yeni rapor, OnePlus'ın kıyaslama testlerinde cihaz performansını destekleyen bazı etik olmayan değişiklikler yapmış olabileceğini iddia etti. Raporun ardından Geekbench'ten OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro akıllı telefonları hakkında önemli bir karar geldi.

GEEKBENCH'TEN ONEPLUS 9 KARARI

Geekbench, OnePlus 9 serisini platformdan kaldırdı. Yani OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, performans testlerinde manipülasyon yapıldığı için GeekBench listesinden çıkartıldı. OnePlus henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

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"ONLARI DA LİSTEDEN KALDIRIRIZ"

Diğer OnePlus telefonlarını da test edeceklerini söyleyen Geekbench, böylece bu telefonların da benzer şekilde manipüle edilip edilmediğini göreceğini, bunu yaparlarsa onları da listeden çıkartacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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