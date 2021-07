OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Geekbench'ten çıkarıldı!

OnePlus, OnePlus 9 serisini bu yılın başlarında piyasaya sürdü. Yeni amiral gemisi akıllı telefonlar Snapdragon 888 işlemcisi ile geldi. Bu işlemci, telefonların önemli bir oranda performans artışı yakalamasını sağladı. Ancak gelen bir rapor, OnePlus'ın cihaz performansını manipüle ettiğini iddia ediyor.

Yeni rapor, OnePlus'ın kıyaslama testlerinde cihaz performansını destekleyen bazı etik olmayan değişiklikler yapmış olabileceğini iddia etti. Raporun ardından Geekbench'ten OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro akıllı telefonları hakkında önemli bir karar geldi.

Geekbench, OnePlus 9 serisini platformdan kaldırdı. Yani OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, performans testlerinde manipülasyon yapıldığı için GeekBench listesinden çıkartıldı. OnePlus henüz olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

It's disappointing to see OnePlus handsets making performance decisions based on application identifiers rather than application behavior. We view this as a form of benchmark manipulation. We've delisted the OnePlus 9 and OnePlus 9 Pro from our Android Benchmark chart. https://t.co/G40wmWeg7o