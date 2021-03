OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı fotoğrafı CEO Pete Lau paylaştı!

OnePlus 9 ailesi için ile tanışmaya artık günler kaldı. Fakat OnePlus firması, akıllı telefon ailesi için bilgiler paylaşmayı sürdürüyor. Üstelik bu bilgilere kaynak olan kişilerden biri de OnePlus CEO'su Pete Lau. Lau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla OnePlus 9 ailesinin kamera performansını gözler önüne serdi.

Pete Lau, yaptığı paylaşımda aslında ultra geniş açılı kameralar konusunda önemli bir bilgi verdi desek, yalan söylemeyiz. Zira Lau, paylaşımında biri Hasselbrad imzası bulunan OnePlus 9 serisi ile çekilmiş iki ultra geniş açılı fotoğrafı karşılaştırdı. Diğer ultra geniş açılı fotoğrafta, geniş açıdan kaynaklanan bir bozukluk olduğu anlaşıldı. Zira fotoğrafta görünen binanın çizgilerinde bir yamukluk oluştuğu görüldü.

Ultra-wide photography literally broadens your horizons. Shouldn’t it also keep them true? On the left, a shot taken with a conventional ultra-wide. On the right, the same (and yet totally different) photo taken with the #OnePlus9Series, free of distortion. pic.twitter.com/jbtWae2faP