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OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı fotoğrafı CEO Pete Lau paylaştı!

11.03.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı fotoğrafı CEO Pete Lau paylaştı!

OnePlus 9 serisinin tanıtımına az bir süre kala, akıllı telefon hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu kez OnePlus CEO'su Pete Lau, Hasselblad imzası bulunan OnePlus 9 serisi ile çekilen ultra geniş açılı bir fotoğraf paylaştı.

OnePlus 9 ailesi için ile tanışmaya artık günler kaldı. Fakat OnePlus firması, akıllı telefon ailesi için bilgiler paylaşmayı sürdürüyor. Üstelik bu bilgilere kaynak olan kişilerden biri de OnePlus CEO'su Pete Lau. Lau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla OnePlus 9 ailesinin kamera performansını gözler önüne serdi.

PETE LAU'DAN KARŞILAŞTIRMALI ONEPLUS 9 PAYLAŞIMI

Pete Lau, yaptığı paylaşımda aslında ultra geniş açılı kameralar konusunda önemli bir bilgi verdi desek, yalan söylemeyiz. Zira Lau, paylaşımında biri Hasselbrad imzası bulunan OnePlus 9 serisi ile çekilmiş iki ultra geniş açılı fotoğrafı karşılaştırdı. Diğer ultra geniş açılı fotoğrafta, geniş açıdan kaynaklanan bir bozukluk olduğu anlaşıldı. Zira fotoğrafta görünen binanın çizgilerinde bir yamukluk oluştuğu görüldü.

ONEPLUS 9 AİLESİ İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFTA BOZULMA YOK

OnePlus 9 serisi ile çekilmiş fotoğrafta ise böyle bir sorun gözükmedi. Bu fotoğrafta binanın doğru oranda ve herhangi bir bozukluk olmadan fotoğrafa yansıdığı fark edildi. İşte Lau'da söz konusu paylaşımında buna dikkat çekerek, yeni akıllı telefon serisinin kamera performansını göstermiş oldu.

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ONEPLUS 9 AİLESİ NE ZAMAN TANITILACAK?

OnePlus 9 ailesinin 23 Mart'ta tanıtılacağı açıklandı. 23 Mart'taki tanıtımda OnePlus 9 ailesinin OnePlus 9E, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro adında üç farklı model ile gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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