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OnePlus Pad yolda!

05.07.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnePlus yakında tablet pazarına girebilir. Çünkü ortaya çıkan bilgiler, şirketin OnePlus Pad adını taşıyacak bir tableti önümüzdeki aylarda piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

OnePlus Pad yolda!

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, birden fazla teknoloji kategorisinde yer alıyor. Bir zamanlar amiral gemisi katili telefonlar üreten bir şirket olarak bilinen OnePlus, artık akıllı TV'ler, ses ürünleri ve akılı saatler de üretiyor. Fakat şirket yakında "OnePlus Pad" adıyla tablet kategorisine de adım atabilir.

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OnePlus resmi bir açıklama yapmasa da, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ndeki (EUIPO) bir liste, şirketin bir tablet tanıtacağına dair ipuçları veriyor. Liste, OnePlus'ın "OnePlus Pad" adını taşıması beklenen yeni tabletini önümüzdeki aylarda piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

OnePlus Pad

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Liste OnePlus Pad adında çok fazla bilgi aktarmıyor. Bu yüzden tabletin ekran boyutu, tasarımı, teknik özellikleri gibi diğer detaylar bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde OnePlus Pad ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekleyebiliriz. Fakat şirket henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

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