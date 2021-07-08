OnePlus’un özel sürüm akıllı saati duyuruldu

Giyilebilir cihaz, kullanıcılara 14 güne kadar pil ömrü ve hızlı şarj desteği sunuyor. Mart ayında OnePlus Watch‘un tanıtımı sırasında şirket, OnePlus Watch Cobalt Limited Edition‘ın orta çerçevesinde paslanmaz çeliğe göre iki kat daha sert olduğu söylenen kobalt alaşımlı olacağını söylemişti.

ONEPLUS WATCH COBALT LIMITED EDITION ÖZELLİKLERİ

Saat ayrıca 110 egzersiz türünü ve 5ATM ve IP68 su geçirmezlik derecesini destekliyor. Yeni OnePlus Watch Cobalt Limited Edition, Hindistan’da 19.999 INR (yaklaşık 267 dolar) fiyatla satışa sunulacak ve markanın resmi web sitesinden, resmi mağaza uygulamasından ve fiziksel perakende mağazalarından satın alınabilecek.

İlgilenenler için giyilebilir cihazların satışları 16 Temmuz 2021’de başlıyor.

Bununla birlikte, müşteriler saat için OnePlus websitesinden ve OnePlus Store Uygulaması üzerinden ön rezervasyon yapabilecekler.

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