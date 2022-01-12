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Online eğitime geçilecek mi? Okullar kapanacak mı? Bakan Özer noktayı koydu!

12.01.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron varyantının etkisiyle koronavirüs vakaları 75 bin sınırına dayandı. Yarıyıl tatiline kısa bir zaman kala milyonların aklında online eğitime geçilip geçilmeyeceği konusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, "Online eğitime geçilecek mi?" sorusunun yanıtı geldi.

Online eğitime geçilecek mi? Okullar kapanacak mı? Bakan Özer noktayı koydu!

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre vaka sayısı 74 bin 266 oldu. Öğrenciler ve velilerin bir kısmı artan vaka sayılarından dolayı online eğitimi savunurken bir kısmı da yüz yüze eğitime devam edilmesinden yana. Milyonların aklındaki "Online eğitime geçilecek mi?" sorusunun yanıtını Bakan Özer verdi.

Online eğitime geçilecek mi? Okullar kapanacak mı? Bakan Özer noktayı koydu!

ONLİNE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Yüz yüze eğitimin devam edeceği önceki zamanlarda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bakan Özer tarafından açıklanmıştı. Son açıklamasında Bakan Özer, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovid'den dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 94'e çıktığını belirterek, "En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye kaydetti.

"ANA NOKTAMIZ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ"

Bakan Özer, "Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz en güzel ortamlarda eğitim alsınlar. Onun için yeni dönemde ana noktamız eğitimde fırsat eşitliği. Yani okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak birinci önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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