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OnlyFans hesabını resmen aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozları için erkek kardeşi ve annesi yardım ediyor

03.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’da yaşayan 39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Yaela Vonk yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında yaptığı paylaşımlarla popüler. Fenomen isim 2019 yılında başladığı kariyerini annesi ve erkek kardeşinin desteklediğini hatta aile şirketi gibi müstehcen pozları için birlikte çalıştıklarını ifade etti.

OnlyFans hesabını resmen aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozları için erkek kardeşi ve annesi yardım ediyor

Eski bir balerin olan 39 yaşındaki fenomen isim Yaela Vonk, OnlyFans hesabını açtıktan sonra müstehcen pozlarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Aylık gelirinin 35 bin dolar (yaklaşık 681 bin TL) olduğunu belirten Vonk, müstehcen içerikleri için özellikle ailesinin en büyük yardımcısı olduğunu söyledi. Hatta Vonk annesi ve erkek kardeşine kendisine yaptığı yardımlardan dolayı maaş ödediğini de belirtti.

“HERKESİN BİR GÖREVİ VAR”

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OnlyFans hesabını açtığı ilk dönemde tek başına çalıştığı için büyük zorluk yaşadığını ifade eden Vonk, “Başlangıçta her şey benim için çok zordu. Çünkü işimde mükemmelliyetçiyim. Sorumluluklarımın bir kısmını vermek bana iyi hissettirdi. Herkesin bir görevi var. Annem idari görevlerde erkek kardeşim ise hayranlarımla ilgileniyor” dedi.

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