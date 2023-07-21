HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Onu gören hayrete düşüyor! 'Dadaş Pirana' 36 yaşına girdi... Doğum günü yaş pasta ve cağ kebabı ile kutlandı

Onu gören hayrete düşüyor! 'Dadaş Pirana' 36 yaşına girdi... Doğum günü yaş pasta ve cağ kebabı ile kutlandı

21.07.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu Kamil Elmalı (43), iş yerinde beslediği 36 yaşındaki 4 kilogram 60 santimetre uzunluğundaki 'Dadaş Pirana'ya yaş pasta ve cağ kebaplı doğum günü kutlaması yaptı. Elmalı, yaş pastayı davetlilere, cağ kebabı da akvaryumdaki piranaya ikram etti. Dadaş Pirana, akvaryumun içine atılan cağ kebapları afiyetle yerken kutlamayı izleyenler, bol bol fotoğraf çekti.

Onu gören hayrete düşüyor! 'Dadaş Pirana' 36 yaşına girdi... Doğum günü yaş pasta ve cağ kebabı ile kutlandı

Merkez Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi'nde iş yeri bulunan Kamil Elmalı, çocuk yaşta bir akvaryumcuda gördüğü dev pirana balığına 2020 yılında sahip oldu.

4

1987 yılında aldığı piranayı besleyen bir akvaryumcunun işini bırakması sebebiyle balığı alan Kamil Elmalı, iş yerine özel akvaryum yaptırdı.

5

4 kilogram ağırlığında 60 santimetre uzunluğundaki piranaya 'Dadaş' ismini veren Elmalı, bakımıyla da kendi ilgileniyor.

3

Elmalı, yem, dana yüreği, ciğer, et, balıkla beslediği 'Dadaş Pirana'nın 36'ncı yaşına girmesi sebebiyle kutlama düzenledi.

13

Müşterilerinin bakışları arasında yaş pasta üzerindeki mumları üfleyen Elmalı, dev piranaya da cağ kebabı ikram etti.

15

16

Dadaş Pirana, akvaryumun içine atılan cağ kebapları afiyetle yerken kutlamayı izleyenler, bol bol fotoğraf çekti.

12

10

Erzurum'da uzun yıllar akvaryumculuk yapan bir tanıdığının 1987 yılında piranayı alarak beslemeye başladığını belirten Kamil Elmalı, Akvaryumculuğu bırakınca piranayı 2020'de aldığını söyledi.

17

Özel akvaryumda baktığı piranaya müşterilerinin büyük ilgi gösterdiğini anlatan Elmalı, "Bu balığı ben çocukluğumdan beri görüyordum. Erzurum'da Dadaş Sineması dediğimiz bir yer vardı. Orada Yaşar Akvaryum'da Yaşar amcamız besliyordu. Oğlu doğduğunda bu balığı da akvaryuma atmış. Oğlu şu anda 35- 36 yaşına giriyor. Onun için bugün doğum gününü kutlayalım dedik. Yıllar sonra nasip oldu bize getirdiler balığı, 3 yıldır da bizimle beraber. Bugün de 36'ncı yaş gününü kutluyoruz. İnşallah daha uzun ömürlü olur. Yemleri var, dana yüreği veriyoruz. Ciğer, et, balık veriyoruz. Kendinin özel yemekleri var. Gelen müşteriler ilk önce balıkla ilgileniyor sonra ürünlere bakmaya başlıyorlar. Memnunuz, gelen çocukların ilgisini çekiyor, güzel bir şey. Ömrü yettiğince her yıl doğum günü yapacağız. Bugün cağ kebap yedi, arada veriyorum seviyor. Bugün de denedik yine doğum günü hediyesi olsun" diye konuştu.

9

8

6

2

1

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şantaj yapan kişiye kurşun yağdırmıştı! Dikkat çeken kararEşine şantaj yapan kişiye kurşun yağdırmıştı! Dikkat çeken karar
Marmaray’da intihar girişimi! Marmaray’da intihar girişimi!
Kafasını matkapla delerek çip taktı...Kafasını matkapla delerek çip taktı...
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Pirana

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Estetik ameliyat faciası! Ölüm nedeni röntgen sonucuyla ortaya çıktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Yazın başka kışın başka! “Penis boyutu sıcaklıktan etkilenebilir”

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.