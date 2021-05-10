HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu

Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu

10.05.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA’da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi altında bulunan Taşköprü nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu.

Operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Murat Nar şehit oldu

Kastamonu Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar(24), TSK’nın Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanmıştı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde şehit oldu.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Acı haber şehidin Taşköprü ilçe merkezi Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Murat Nar’ın Taşköprü ilçesine bağlı Çiftkıran Köyünde defnedilmesi bekleniyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Akşener ve Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldiAkşener ve Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
şehit Kastamonu

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Mafyayı nasıl çökerttiğimizi sorarsan anlatırım

İstanbul İl Sağlık Müdürü vaka azalma oranlarını paylaştı

İstanbul İl Sağlık Müdürü vaka azalma oranlarını paylaştı

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte o takım

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk 2 takım belli oldu

Son Dakika: 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 9 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İzmir’de büyük operasyon: 5 milyon değerinde kripto para üretim cihazları ele geçirildi

İzmir’de büyük operasyon: 5 milyon değerinde kripto para üretim cihazları ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

Pazar yerine maskesiz girmeye çalıştı, "Bu benim yasal hakkım" diyerek kendini savundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni Hidroksiklorokin kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.