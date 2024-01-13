Operasyonların devam ettiği bölgede son durumu Fulya Öztürk, 'İnanılmaz bir yerdeyiz!' diyerek paylaştı

Şehit haberleri Türkiye'yi yasa boğdu. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

MSB yoğun operasyonlara başladı. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "İnanılmaz bir yerdeyiz! Hakurk yakınlarında" diyerek bölgeyi paylaştı.

İnanılmaz bir yerdeyiz!

????Hakurk yakınlarında pic.twitter.com/FXIANzR33j — Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) January 13, 2024

Bölgedeki kar kalınlığına ve yoğun tipiye vurgu yapan Öztürk "Hakurk'a yakın bir noktadayız. Pençe Kilit'e yakın noktadayız. Konuşmakta dahi zorluk çektiğimiz noktadayız. TSK hem Suriye'de hem de Irak'ın kuzeyinde sahada. Son derece zorlu koşullar var. Dün bulunduğumuz yere yakın noktada teröristler askerlerimiz arasında çatışma yaşandı. 9 askerimiz şehit oldu. Bölgede şartlar çok zor. Mehmetçik ve jandarma komandolar nöbetlerine devam ediyor. Mehmetçik ağır ekipmanlarla sahada mücadele veriyor. Konuşmakta, yürümekte zorluk çekilen bir yer burası. Böyle bir noktada Mehmetçik ve jandarma komandolar mücadele veriyor. Gece şartlar daha zorlaşıyor. Tipi yoğunlaşıyor" dedi.





