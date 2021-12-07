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Oppo, 15 dakikada yaklaşık 16 milyon dolar kazandı

07.12.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Reno serisi ile gündeme gelen Oppo, yeni serisi Reno 7 ile Çin’de bir satış başarısına imza attı. Oppo, 15 dakikada yaklaşık 16 milyon dolar kazandı.

Oppo, 15 dakikada yaklaşık 16 milyon dolar kazandı

Şirket tarafından açıklanan bilgilere göre, Reno 7 serisinin ilk partisi, 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tamamen tükendi.

15 DAKİKADA DİKKAT ÇEKEN KAZANÇ

Her ne kadar bu süre zarfında kaç adet Reno 7 satıldığı ya da satılan modellerin hangileri olduğu konusunda bir bilgi bulunmasa da, Oppo bu satıştan yaklaşık 16 milyon dolar (100 milyon yuan) kazandığını duyurdu. Bu da 15 dakikalık bir süre için oldukça dikkat çeken bir kazanç.

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OPPO7 SERİSİ KAÇ MODELDEN OLUŞUYOR?

Çinli teknoloji devi yeni serinin 3 farklı modelden oluştuğunu, bu modellerin ise Reno7 SE, Reno7 ve Reno7 Pro olduğunu açıkladı. Ayrıca, henüz bu modeller sadece Çin’de satışa sunulmuş durumda. Yani şimdilik dünyanın geri kalanında bir satış söz konusu değil. Ancak Oppo, bu cihazların tamamını en geç 2022 yılının başlarında dünyanın geri kalan bölgelerinde de satışa sunmaya hazırlanıyor.

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Çin akıllı telefon
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