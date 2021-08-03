OPPO manyetik kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor

Resmi olmayan açıklamalara göre Oppo, MagSafe benzeri bir manyetik kablosuz şarj teknolojisi üretecek.

OPPO'NUN TEKNOLOJİSİ NEYE BENZİYOR?

Kısa süre önce, yakında görücüye çıkacak olan yeni Oppo kablosuz şarj cihazının görüntüleri internette paylaşıldı. Aynı şekilde bakıldığında, Oppo’nun cihazının ince olduğu ve Apple’ın sunduğu manyetik kablosuz şarj cihazına benzediği görülüyor.

Bu, MagDart şarj cihazı için kutu gibi bir tasarım yaklaşımı benimsemiş gibi görünen, Oppo'nun kardeş şirketi Realme'de gördüklerimizden oldukça farklı.

Kablosuz şarj cihazının boyutları henüz bilinmiyor, ancak şarj cihazının altta bağlantı için bir Type-C bağlantı noktasına ve bir LED göstergesine sahip olacağını söyleyebiliriz. Oppo kablosuz şarj seçeneğinin hangi hızları sunabileceği bir sır olarak kalıyor, ancak Oppo’nun 65W Air VOOC şarj cihazı veya normal VOOC şarj cihazları gibi gelişmiş şarj hızları ile nasıl bir geçmişe sahip olduğu göz önüne alındığında, bu yüzden bazı makul hızların sunulması bekleniyor.

MagSafe’in tam olarak ne olduğunu bilmeyenler için söyleyelim; MagSafe, iPhone 12’nin dahili şarj bobininde bulunan, diğer MagSafe aksesuarlarını algılayabilen ve aynısına kolayca bağlanabilen bir dizi mıknatıstır.

YouTube aşı karşıtları için sert önlemler alıyor

