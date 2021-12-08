HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oppo videosunu yayınladı! Dışarıya doğru hareket ediyor

Oppo videosunu yayınladı! Dışarıya doğru hareket ediyor

08.12.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, akıllı telefonlar için merak uyandıran yeni bir kamera tasarımını gösteren kısa bir video yayınladı. Bu yeni kamera tasarımında telefonun kamerası dışarıya doğru uzayarak hareket ediyor.

Oppo videosunu yayınladı! Dışarıya doğru hareket ediyor

Akıllı telefonlar geliştikçe, akıllı telefonların kamerası da gelişiyor. Artık telefonlarda tek bir ana kamera yerine, yardımcı birçok kameraya yer verildiğini görüyoruz. Ancak firmalar, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu firmaların arasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma bakılırsa Oppo da var.

OPPO'NUN PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI

Oppo, akıllı telefonlar için yeni bir kamera tasarımını işaret eden kısa bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Şirketin kendi geliştirdiği ve ileri-geri hareket edebilen kamerası, içeriye çekilmeden önce telefonun gövdesinden dışarıya doğru uzanıyor. Video ayrıca, mekanizmanın su geçirmez olduğunu ve telefon düşerse kameranın otomatik olarak mekanizmasının içine girdiğini gösteriyor. Bu mekanizmanın herhangi bir hasar almaması için iyi bir çözüm olabilir.

Oppo, 15 dakikada yaklaşık 16 milyon dolar kazandıOppo, 15 dakikada yaklaşık 16 milyon dolar kazandı

Oppo'nun hareket edebilen kamerası, pop-up selfie kameraların mekanizmasına bir hayli benziyor gibi görünüyor. Şirket, optik avantajı konusunda herhangi bir iddiada bulunmamış olsa da, bu tasarımın görüntüleme performansında ve yakınlaştırma konusunda iyileştirmeler getireceği tahmin ediliyor.

Oppo Find X4 için farklı bir iddia ortaya atıldıOppo Find X4 için farklı bir iddia ortaya atıldı

Detayları ise Oppo'nun14-15 Aralık'taki INNO Day 2021 etkinliğinde öğrenmeyi bekliyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklamaDünyayı tedirgin eden iddiaya DSÖ'den açıklama
PARTNER "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor" "İnsanlar boşanmak için evlenmiyor"
Xiaomi 12’den önce başka bir modelle tanışabilirizXiaomi 12’den önce başka bir modelle tanışabiliriz
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Müstehcen paylaşımlarıyla olay olan çifti paylaştı: Akşam eve çağırsalar...

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Herkesin gözü önünde ilişkiye girdiler

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Kabine toplanıyor! Masada asgari ücret var

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Tepki çeken görüntüler! Kıyafetleri kirli diye koltuğa oturtulmadı

Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Oğlu intihar ettikten sonra kayıplara karışan doktorla ilgili yeni gelişme

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Taleplere yetişemiyor! Adeta yeniden yaratıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.