Oppo videosunu yayınladı! Dışarıya doğru hareket ediyor

Akıllı telefonlar geliştikçe, akıllı telefonların kamerası da gelişiyor. Artık telefonlarda tek bir ana kamera yerine, yardımcı birçok kameraya yer verildiğini görüyoruz. Ancak firmalar, mobil fotoğrafçılık yeteneklerini geliştirmek için çalışmaya devam ediyor. Bu firmaların arasında, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma bakılırsa Oppo da var.

Oppo, akıllı telefonlar için yeni bir kamera tasarımını işaret eden kısa bir videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Şirketin kendi geliştirdiği ve ileri-geri hareket edebilen kamerası, içeriye çekilmeden önce telefonun gövdesinden dışarıya doğru uzanıyor. Video ayrıca, mekanizmanın su geçirmez olduğunu ve telefon düşerse kameranın otomatik olarak mekanizmasının içine girdiğini gösteriyor. Bu mekanizmanın herhangi bir hasar almaması için iyi bir çözüm olabilir.

But not our self-developed retractable camera!



