Optik illüzyonda gördüğünüz ilk hayvan karakter özelliklerinizi belirliyor

Optik illüzyonlar görselleri algılama ve dikkat konusundaki özelliklerimi ölçerek karakterimiz hakkında ipucu verebiliyor. Aşağıdaki görselde dört tane hayvan resmi bulunuyor. Görselde gördüğünüz ilk hayvan karakter özellikleriniz için bilgi veriyor.

Resimdeki hayvanlar:

Goril

Kuşlar

Aslan

Balık

1. GORİL (RESMİN SOL TARAFI) – İNANAN VE ANALİTİK DÜŞÜNEN

Önce gorilin yüzünü gördüyseniz, bu bir şeylere inanma konusunda uzman ve aynı zamanda analitik düşünen biri olduğunuz anlamına gelir. Bir sorunu çözmeden önce merakınız tarafından yönlendirildiğiniz anlamına gelebilir.

Bu, konuyla ilgili olabildiğince fazla bilgiye sahip olmak daha derine inmenizi sağlar!

2. KUŞLAR (ORTADA) – DÜRÜST VE DOĞAL LİDER

Bir ağacın üzerinde uçan kuşları gördüyseniz, dürüst bir insansınız demektir. Sizi grubun doğal lideri yapan sezgilerinizi de belirleyebilir.

3. ASLAN (RESMİN SAĞ TARAFI) – BASKIN VE HIRSLI

İlk önce aslanı fark etmek, zirveye ulaşmaya çabalamayı seven baskın bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Bazen diğer insanları kendilerini aşmaya zorladığınız anlamına da gelebilir.

4. BALIK (RESMİN ALT KISMI) – İDEALİST VE KİBAR

İlk olarak alığı gördüyseniz %1'lik kesimden birisiniz demektir. İdealizm ve nezaket konusundaki itibarınızın sizin için her şey demektir.

