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  4. Orada bile değildi! ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu

Orada bile değildi! ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu

24.11.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kansas şehrinde 3 cinayetten hüküm giyen siyahi mahkum 43 yıl hapis yattıktan sonra aklanarak serbest bırakıldı. Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

Orada bile değildi! ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu

1979 yılında tamamı beyaz kişilerden oluşan jüri tarafından 3 cinayet işlediğine hükmedilen ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland demir parmaklıkların ardında 43 yıl geçirdikten sonra söz konusu cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmadığına hükmedildi.

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Missouri Eyaleti Yüksek Mahkemesi yargıcı James Welsh, gerekçeli kararında, Strickland’in olay mahallinde cinayetleri işlediğine dair bir kanıt bulunmamasına ve aleyhinde tanıklık yapan bir kişinin sonradan ifadesini polis baskısı altında verdiğini iddia ederek geri çekmesine rağmen suçlu bulduğunu vurgulayarak kararın dayanağı olmadığına ve mahkumun derhal salıverilmesine karar verdi.

OLAY YERİNDE OLMADIĞINA DAİR İFADE VEREN TANIK

Cinayetleri işlediğini başından beri reddeden Strickland’in olay yerinde olmadığına dair birçok kez ifade veren bir tanığın ise yakın zamanda hayatını kaybettiği için mahkemede bulunmadığı öğrenildi.

ÜLKE TARİHİNDE HAKSIZ YERE EN UZUN SÜRE HAPİS YATAN KİŞİLERDEN

19 yaşındayken hüküm giyen 62 yaşındaki Strickland, ABD tarihinde haksız yere en uzun süre hapis yatan kişilerden biri oldu.

TAZMİNAT ALAMAYACAK

Missouri eyalet yasaları, masumiyeti yalnızca DNA testiyle kanıtlanan eski mahkumlara haksız yere hapis yattıkları süre için tazminat isteme hakkı tanıdığından Strickland’in tazminat alamayacağı belirtildi.

Strickland’e destek amacıyla "gofundme.com" internet sayfasında 100 bin dolara yakın para toplandı.

Kaynak: AA
Fotoğraf: Reuters

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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