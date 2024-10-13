ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Anket firmalarının yaptığı anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

EN FAZLA VEKİL CHP'DEN

Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.

Listede yer alan milletvekilleri şunları: