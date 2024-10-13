ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Anket firmalarının yaptığı anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.
EN FAZLA VEKİL CHP'DEN
Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.
Listede yer alan milletvekilleri şunları:
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
- DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
- İYİ PArti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
- DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
- MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
- AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt
- AK Parti Milletvekili Osman Gökçek
- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda B. Çankırı
- CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
- İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
- TİP İstanbul Milletvekili Serda KAadıgil
- DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
- İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz
- MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver
- AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank
- CHP Ankara Milletvekili Murat Emir