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ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.10.2024 18:14
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ORC Araştırma, 'Vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili' anketinin sonuçlarını paylaştı. Ankette en fazla milletvekili bulunduran parti CHP oldu. 5-11 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin ardından AK Parti geldi. Listenin ilk başında ise CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yer aldı.

ORC Araştırma sonuçları paylaştı! İşte vatandaşların en güvendiği 20 milletvekili

Anket firmalarının yaptığı anketlerin sonuçları yakından takip ediliyor. ORC Araştırma son yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
ORC, vatandaşlara "Oy verdiğiniz siyasi partide en güvendiğiniz milletvekilleri kimlerdir?" sorusunu yöneltti.

EN FAZLA VEKİL CHP'DEN

Anket sonuçlarına göre listede 6 CHP, 5 AK Parti, 3 İYİ Parti, 2 MHP, 2 DP, 1 DEM ve 1 TİP'li milletvekili yer aldı.

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Listede yer alan milletvekilleri şunları:

  1. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
  2. DP İzmir Milletvekili Salih Uzun
  3. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
  4. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz
  5. İYİ PArti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez
  6. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  7. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
  8. DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
  9. MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay
  10. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt
  11. AK Parti Milletvekili Osman Gökçek
  12. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda B. Çankırı
  13. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
  14. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu
  15. TİP İstanbul Milletvekili Serda KAadıgil
  16. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu
  17. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz
  18. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver
  19. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank
  20. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir

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