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  4. Ordu'da ekipleri alarma geçirdi! Önce yola yattı ardından denize atladı

Ordu'da ekipleri alarma geçirdi! Önce yola yattı ardından denize atladı

08.11.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Ünye'de önce caddede yere yatan, ardından ise denize atlayan 32 yaşındaki Suna Y. kurtarıldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, tedavi altına alındı.

Ordu'da ekipleri alarma geçirdi! Önce yola yattı ardından denize atladı

İlçenin Akkuş-Niksar Caddesi’nde öğlen saatlerinde Suna Y. adlı kadın henüz bilinmeyen bir nedenle aniden kendini yola attı. Trafik akışının durduğu caddede çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bu sırada ikna edilerek yerden kaldırılan kadın gözden kayboldu.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Bir süre sonra Atatürk Parkı’nda bir kadının denize atladığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sahile geçti. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkarılan kadın balıkçı teknesi ile Ünye İskelesi’ne alındı. Kadının kısa bir süre önce caddede yerde yatan Suna Y. olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın ambulanstan inmek istedi. Polisin ikna ettiği kadın ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Suna Y.’nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Ordu Ünye
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