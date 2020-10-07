Ordu'da ilginç olay: Kolonya kullandığı için denetimde alkollü çıktı, ceza yedi

Gülyalı ilçesinde, 28 Haziran gecesi saat polis kontrol noktasında kullandığı ticari aracı ile durdurulan Mehmet Kabataş'a alkol testi yapıldı. Test sonucunda 0.27 promil alkollü çıkan sürücüye bin 228 lira para cezası uygulandı, 20 ceza puanı kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkol kullanmadığını öne süren Kabataş, aynı gece Ordu Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Test sonucunda kanında alkol rastlanılmayan sürücü, kontrolden kısa bir süre önce koronavirüsten korunmak için el ve yüzünü kolonya ile dezenfekte ettiğini, alkollü çıkmasının nedeninin kolonya olduğunu öne sürdü. Kabataş, Ordu 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak cezaya itiraz etti. Mahkeme belirtilen yasal süre içerisinde kan testi yaptırmadığı gerekçesiyle aldığı raporu geçersiz sayarak başvuruyu reddetti. Kabataş, karara üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

‘KANIMDA ALKOL ÇIKMADI’

Yaşananları anlatan Mehmet Kabataş, "Kavşakta ellerime ve yüzüme kolonya sürdüm. Yaklaşık 1 dakika yolumuza devam ettikten sonra polisler kontrol noktasında bizi durdurdu, alkolmetreye üfletti. Cihaz 0.27 promil alkollü olduğumu gösterdi. Polisler 'alkollüsün' diyerek, arabamı kenara çektirdi. Polislere 'alkol kullanmadığım, yolda yüzüme kolonya sürdüm ve bu nedenle alkol çıkabilir' dedim. Bana ceza kestiler. Arabayı kullanması için yeğenimi çağırdım ve hastaneye gittim. Test sonuçlarında kan değerlerinde alkol çıkmadı. Yargıya başvurdum. Mahkeme kan tahlili için 95 dakika içerisinde tahlil olmam gerektiğini belirterek başvurumu reddetti. Cihazın arızalı olabileceğini, çalışmış olduğum birimdeki insanlara sorularak alkol kullanıp kullanılmadığımın tespit edilebileceğini ifade ettim ancak bunlar da kabul görmedi. Hukuk mücadelem sürüyor. Eğer benim haklı olduğum kabul edilirse, ödemiş olduğum cezayı geri almak istiyorum" dedi.