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Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

20.05.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, sulama göletine giren 15 yaşlarındaki 2 çocuk kayboldu. Ekiplerin yaptığı aramada çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'da sulama göletine giren 2 çocuk boğuldu

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası’nda bulunan Kabalak göletinde meydana geldi. Berat Genç ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, sıcaktan bunalınca gölete girmeye karar verdi. Gölette çırpınmaya başlayan çocukları gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gözden kaybolan çocuklar için arama çalışması başlattı. Bölgeye sevk edilen sualtı arama kurtarma ekipleri, kaybolan çocuklar için gölete girdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Su altına dalan ekipler, 2 çocuğun da cansız bedenini yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından göletten çıkarttı. Çocukların cansız bedenleri otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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"ÇOCUKLARI GÖLET KENARINDA GÖRDÜM"

Çocukları gölet kenarında gördüğünü söyleyen Nihat Çekiş, "Gölde boğulan çocuklar, dün yaylaya geldi. Bugün de gölet kenarında çocukları gezerken gördüm. Sonra gölette çocukların boğulduğu haberi geldi. İhbar üzerine ekipler geldi" dedi. (DHA)


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