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Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

11.06.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütünün firari lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı’nda ülkeye giriş yaparken yakalandı.

Organize suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral, havalimanında yakalandı

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ekran DDDDD

EKİPLERİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONUÇ VERDİ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. (AA)

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Gözaltı saral ailesi

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