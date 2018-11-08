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Orionid meteor yağmuru Uşak'ta gözlendi! Görsel şölen

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:10 | Son Güncelleme

Göktaşı yağmurlarının en yoğunlarından olan 'Orionid' Uşak'ta gözlendi.

Orionid meteor yağmuru Uşak'ta gözlendi! Görsel şölen

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Orionid, Uşak merkeze bağlı Susuzören Köyü'nden de gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Orionid Meteor Yağmuru göktaşı yağmuru

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