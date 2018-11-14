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Ormanda çırılçıplak halde cesedi bulundu! Eski eşi cinsel ilişkiye girip...

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

Antalya'daki vahşi cinayette flaş gelişme... Kendisinden 40 gün boyunca haber alınamayan Dilara Kandak'ın cesedi eli, kolu ve ayakları bağlı çıplak halde bulundu. Cinayet sanığı eski koca Kandak'la 22 Ocak'ta rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Mahkeme başkanı, 4 Mart'ta cesedi bulunan maktulün vücudunda sanığa ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" diye sordu.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın babası Metin ile annesi Dilek Kandak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

'KENDİ RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK'

Sanık Yorulmaz, çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldığı eski eşiyle 22 Ocak'ta rızasıyla cinsel ilişkiye girdiklerini öne sürdü. Mahkeme başkanı, 4 Mart'ta cesedi bulunan maktulün vücudunda sanığa ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" diye sordu. Bunun üzerine Yorulmaz, "Aynı soruyu ben de soruyorum ve anlamlandıramıyorum." karşılığını verdi. Söz alan Dilek Kandak, 21-22 Ocak'ta kızının kendi evlerinde olduğunu, dışarı hiç çıkmadığını, bu nedenle sanığın söylediği tarihin doğru olmadığını iddia etti.

Kadının cesedinin sarılı bulunduğu battaniyenin kendisine ait olmadığını ileri süren Yorulmaz, "Dilara ile ayrıldığımızda ona ev kiralamış, eşyaları o eve taşımıştık. Benim olduğu iddia edilen battaniye de o eşyalar arasındaydı. Battaniyeyi o evden ben çıkarmadım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor istenmesine, HTS kayıtlarından HTS haritası oluşturulması için bilirkişi tayin edilmesine, maktulün evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kendisinden 40 gün kadar haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart'ta, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Otopside, boğularak öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, DNA testinde kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a (25) ait olduğu tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dilara Kandak cinayet kadın cinayeti Antalya

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