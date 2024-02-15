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Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamle: Yeni bir devlet kuruluyor! Başkenti bile belli oldu...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.02.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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ABD'de Biden yönetimi ve içlerinde Orta Doğulu bir grup ortağın da bulunduğu bir topluluk, İsrail ile Filistin arasındaki savaşı temelli sona erdirecek bir çözüm planını masaya yatırıyor. Plana göre, yeni bir Filistin devleti kurulacak ve bu sayede uzun vadeli barışın tesisi sağlanacak. Bölgede sağlanması elzem olan güvenliğin tesisi için ise birçok madde masada...

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek hamle: Yeni bir devlet kuruluyor! Başkenti bile belli oldu...

7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda beşinci aya girildi. İsrail'in son olarak Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a düzenlediği saldırılar tansiyonu tavan yaptırdı. Uluslararası kamuoyundan da büyük tepki çeken İsrail saldırılarının durdurulabilmesi için devletler büyük çaba sarf ediyor.

Washington Post'ta yer alan bir haberde, ABD ve ortaklarının bu planının bu çabalarının aciliyeti rehineler ve çatışmaların şiddetlenmesi. Planda, yeni kurulacak Filistin devletinin başkentinin ne olacağı, ne gibi önlemler alınacağı ve bu durumun bölgede ne gibi sonuçlar doğuracağı da değerlendiriliyor.

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YENİ PLAN NELERİ İÇERİYOR?

ABD'li ve Arap yetkililerin planları arasında en az altı hafta sürmesi öngörülen bir ateşkes söz konusu.

Planın kamuya deklare edilmesinin ardından ek destek sağlanarak geçici bir Filistin hükümetinin kurulması da bir başka amaç. Yetkili isimlere göre bu ilk adımlar Gazze'deki tansiyonun ilk etapta yatıştırılabilmesi için oldukça önemli.

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REHİNE ANLAŞMASI İÇİN TARİH VERİLDİ

Haberde rehine anlaşmasına varılması beklenen tarih olarak Ramazan ayının başlangıcı esas alınacak. Bu bağlamda 10 Mart tarihi öne çıkıyor.

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ÇEKİNCELER VAR

Ancak ABD'nin yanı sıra Mısır, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistinli temsilciler de dahil olmak üzere plan üzerinde çalışan katılımcıların çekinceleri var.

Planlama dahilinde İsrail hükümetinin kararlara razı gelmesi çekincelerin başında geliyor.

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YENİ FİLİSTİN'İN BAŞKANETİ: DOĞU KUDÜS

Öte yandan yeni Filistin devletinin başkenti olarak Doğu Kudüs belirlendi.

Planda Gazze'nin yeniden inşası; ve birleşik bir Batı Şeria ve Gazze için güvenlik ve yönetim düzenlemeleri de var. İsrail'e belirli güvenlik garantileri verilmesi ve Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleriyle reddedilmesi zor olan normalleşme teklif edilmesi de masadaki diğer konular.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın rehine anlaşması taleplerinden ya da Filistin devletine karşı muhalefetinden taviz vermeye hazır olduğuna dair henüz hiçbir işaret vermedi.

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Filistin İsrail Gazze abd doğu kudüs saldırı
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