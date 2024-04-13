Orta Doğu'da savaş artık an meselesi! İran'dan ABD'ye zehir zemberek sözler... 'Uzak durmazsanız'

1 Nisan tarihinde İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan İran konsolosluğunu vurmuş ve 2'si general 7 kişi bu saldırıda ölmüştü. İsrail bu saldırısına çok sert tepki gösteren İran'ın o tarihten beri ne yapacağı merak ediliyor. İsrail ise İran'ın muhtemel saldırılarına karşı saldırı noktasında geri adım atmayacaklarını ifade etmiş ve bu açıklama üzerine ABD, bölgedeki askeri yoğunluğunu iyiden iyiye arttırmaya başlamıştı. Dün gece İran destekli Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e onlarca füze fırlatmaya başlamasıyla birlikte uluslararası kamuoyunda artık İran'ın devreye girmesinin an meselesi olduğu kanısı iyice kuvvetlendi. ABD'nin bölgedeki askeri hareketliliğine de İran'dan çok sert tepki geldi. İran ABD'yi alenen tehdit ederek, "Uzak durmazsanız, vururuz" dedi.

"EN GEÇ BUGÜN AKŞAMA KADAR..."

ABD Başkanı Joe Biden ise İran'dan gelecek saldırılara karşı İsrail'i koruyacaklarını ifade etmişti. ABD medyası, istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde İran'ın en geç bugün akşama kadar misilleme saldırısı yapacağını iddia etmişti.

ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Olası İran saldırısı öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Kızıldeniz'de kuzeye doğru harekete geçti.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E SALDIRI

Bu açıklama sonrası dünyanın gözü İran'a çevrilirken Lübnan'ın güneyinden Hizbullah, İsrail'e roket saldırısı düzenledi. Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı. İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise Hizbullah'tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi. Ayrıca açıklamada, Hizbullah'ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

BIDEN: BİZ KENDİMİZİ İSRAİL'İN SAVUNMASINA ADADIK

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini bildirdi. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden'a, İran'ın İsrail'e düzenleyeceği olası saldırı soruldu.

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu.

Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının, ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

İRAN'DAN ABD'YE: UZAK DURMAZSANIZ VURURUZ

Axios'a konuşan üç ABD'li yetkili, İran'ın bu hafta başında birçok Arap ülkesi aracılığıyla Biden yönetimine bir mesaj gönderdiğini söyledi: ABD, İsrail ile İran arasındaki çatışmaya müdahil olursa bölgedeki ABD kuvvetlerine saldırılacak.

Haberde 'İran'ın mesajı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından ABD'nin devreye girmesi durumunda bölgedeki ABD üslerine saldırılacağı yönündeydi.' denildi.







