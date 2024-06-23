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  4. Orta Doğu kaynıyor: Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit! O görüntüleri yayınladılar

Orta Doğu kaynıyor: Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit! O görüntüleri yayınladılar

23.06.2024 01:15
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in stratejik askeri, altyapı ve enerji merkezlerinin çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak İsrail'e gözdağı verdi. Hizbullah açıklamasında, İsrail'in son dönemde sürekli ifade ettiği Lübnan'a yönelik saldırı planının gerçekleşmesi durumunda İsrail'in 'pişman' olacağı vurgulandı.

Orta Doğu kaynıyor: Hizbullah'tan İsrail'e açık tehdit! O görüntüleri yayınladılar

Hizbullah'ın Telegram hesabından, sadece İsrail güvenlik yetkililerin bildiği bazı askeri üsler, yakıt depoları ve İsrail kara sularındaki noktaların koordinatlarını içeren görseller paylaşıldı.

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O GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİLER

Havadan ve insansız hava aracı çekildiği düşünülen görüntülerde ülkenin farklı bölgelerindeki hedeflerin tam adresleri bulunuyor.

"KİM SALDIRMAYI DÜŞÜNÜRSE..."

Görüntünün sonunda İsrail'e hitaben "Bizlere kim saldırmayı düşünürse pişman olacaktır." ifadesi yer aldı.

Hizbullah, 18 Haziran'da Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan İsrail'in Hayfa limanı, kenti ve ülkenin kuzeyindeki birçok tesisin 10 dakikalık görüntülerini paylaşmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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İsrail Lübnan Hizbullah
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