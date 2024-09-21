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Orta Doğu kaynıyor! İsrail'in Beyrut'a saldırısının bilançosu ağırlaştı: 3'ü çocuk, 31 ölü...

21.09.2024 12:23
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Orta Doğu'da tansiyon tavan yaptı. İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilim artık yerini çatışmalara bıraktı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Bu bir savaş ilanıdır" açıklamasının ardından İsrail dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenlemişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırısında 3'ü çocuk, 7'si kadın 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ayrıca İsrail Gazze'de de yerinden edilmişlerin yaşadığı bir okulu bombaladı. Saldırıda çok sayıda kişi öldü.

17 ve 18 Eylül tarihlerinde İsrail tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonucu binlerce kişi yaralanmış onlarca kişi ise hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan’da çağrı cihazlarının eş zamanlı şekilde patlatılması saldırıları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, siviller arasında korku yaymaya yönelik şiddet eylemlerinin savaş suçu olduğunu belirtmişti.

Saldırı sonrası Hizbullah lideri Hasan Nasrallah "Bu bir savaş ilanıdır" diyerek intikam yemini etmişti. Bunun üzerine Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine Katyuşa füzeleriyle saldırmıştı.

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İSRAİL BEYRUT'U HEDEF ALDI

İsrail Hizbullah'ın bu saldırısına misilleme mahiyetinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef aldı.

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Hizbullah, Beyrut'ta İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında İbrahim Akil'de dahil olmak üzere 15 üyesinin öldürüldüğün açıkladı.Hizbullah tarafından ölümü doğrulananlardan Ahmed Vehbi grubun üst düzey komutanlarından biri olarak kaydediliyor.Hizbullah, Vehbi'nin elit Rıdvan Gücü'nde üst düzey komutan olduğunu aktardı.

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31 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini açıkladı.

İSRAİL GAZZE'DE OKULU VURDU

İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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