Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi (MENA) uzmanı olarak uluslararası basında yazıları yayımlanan Whitson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, İsrail'in ırkçı davranış ve tacizlerine aktif olarak yardım ve yataklık ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Whitson, Şeyh Cerrah Mahallesi sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail şiddetini ortaya koyan bir çok görseli de paylaşarak, "3 milyar dolarlık ABD askeri desteğini, İsrail'in işlediği suçlardan ayrı tutmanın bir yolu yok." görüşünü dile getirdi.

30 Eylül 2000 günü, 11 yaşındaki Muhammed Dura'nın, babası Cemal Dura'yla otobil pazarından dönerken, İsrail askerlerinin rastgele açtığı ateş sonucu duvar dibinde ölümünü simgeleyen sanat eserini, profiline iğneleyen Whitson, "Onu asla unutmayacağım." diye yazdı.

"BIDEN YÖNETİMİ, İSRAİL'İN İHLALLERİNDE ABD'NİN SORUMLULUĞUNU KABUL ETMELİDİR"

Whitson, ABD Başkanı Joe Biden'ı etiketlediği benzer bir paylaşımda, "İsrail'in El Aksa camisindeki Filistinli protestoculara yönelik saldırıları, ABD'nin İsrail'e kayıtsız şartsız verdiği güvencenin doğrudan bir sonucudur. Joe Biden yönetimi, İsrail'in ihlallerinde ABD'nin sorumluluğunu kabul etmelidir." yorumunda bulundu.