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Orta kulakta sıvı birikmesi neden olur?

06.06.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Grip, nezle ve alerji gibi durumların orta kulakta sıvı birikmesine neden olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, orta kulakta sıvı birikimi ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Orta kulak kapalı bir alandır. Orta kulak ve boğazı birleştiren östaki tüpü, orta kulağın havalanmasını sağlar, orta kulağın basıncını ayarlar ve orta kulakta üretilen sıvının boğaza akımını sağlar. Eğer bu yol (östaki tüpü) kapanırsa, orta kulakta sıvı birikebilir, kulak zarında içeri doğru çekilmeler olabilir veya bunlara bağlı hasarlanmalar gelişebilir. Özellikle çocuklarda en çok rastlamaktayız. Peki östaki tüpü neden tıkanmaktadır?

FONKSİYONLARINI YETİNE GETİREMEYİNCE SIVI BİRİKİMİ YAŞANIYOR

Genellikle östaki tüpünün geniz bölgesinde açıldığı noktalardaki lenfoid dokunun (geniz eti) büyümesi veya sık sık iltihaplanmasına bağlı gelişebilmektedir. Geniz eti özellikle grip, nezle, diğer enfeksiyonlar veya alerji durumlarında büyürse östaki tüpünün ağzı tıkanır veya iltihaplanabilir. Buna bağlı olarak fonksiyonlarını ve görevlerini yerine getiremez ve böylelikle sıvı birikimi olabilir.

ORTA KULAKTA SIVI BİRİKMESİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Bu sıvı, çocuklarda uzun süre tedavi edilmezse geri dönüşümlü veya dönüşümsüz hasarlara neden olabilmektedir. Dolayısıyla orta kulakta sıvı birikimi, tıkanıklık, dolgunluk, işitme azlığı olan kişilerin mutlaka kulak, burun ve boğaz muayenesine gitmesi gerekmektedir.

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