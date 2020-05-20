Ortadoğu gündemini sarsan açıklama sonrası ABD'den flaş çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ve Filistin yönetiminin tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına yönelik soruya cevap veren Pompeo, Mahmud Abbas'ın İsrail ile iş birliğinin durdurulması talimatını üzüntüyle karşıladıklarını ve tarafların birbirleriyle iletişim içinde olması gerektiğini ifade etti.

"FİLİSTİN LİDERLİĞİNİN GÖRMESİNİ UMUYORUZ"

ABD olarak Başkan Donald Trump yönetiminin açıkladığı Orta Doğu Planı kapsamında tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Pompeo, “Filistin liderliğinin bunun kendi halkının çıkarına olduğunu görmesini umuyoruz, böylece bu şekilde hareket edebiliriz.” dedi.

Pompeo ayrıca ABD, İsrail ve Filistin arasında yapılan güvenlik anlaşmasına işaret ederek, "Güvenlik iş birliğinin yürürlükte kalmasını umuyoruz. İsrail ve Filistin yönetimindeki insanları güvende tutmak için yapılan çalışmaların devam etmesi gerekli. (Mahmud Abbas'ın) Açıklamalarından tam olarak haberdar değilim ancak bu sözleşmeleri kaldırmaya karar verdiği için üzgünüm." ifadesini kullandı.