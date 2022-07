Ortak tweet özelliğine yoğunlaşan Twitter'da tuhaf tespit: Görünmez tweet!

Twitter, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına izin veren yeni CoTweets (Ortak tweet) özelliğini test etmeye başladı. Ancak bu testte tuhaf bir açık var gibi görünüyor. Çünkü görünmez tweet atılabiliyor.

Teknoloji sitesi The Verge'ün tespitine göre, artık yanlışlıkla görünmez (listelenmeyen, liste dışı) bir tweet atmak mümkün hale geldi. Fakat görünmez tweet'ler bağlantısının gönderilmesi veya bir web sitesine gömülmeleri durumunda görülebiliyorlar.

Görünmez tweet örneği:

This is an unlisted tweet.



Try to find it in my timeline.

Try to search for it.