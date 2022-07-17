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Ortak tweet özelliğine yoğunlaşan Twitter'da tuhaf tespit: Görünmez tweet!

17.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal ağ Twitter, iki kişinin birlikte tweet atmasına izin vermek için ortak tweet (CoTweet) özelliğinin test sürecini başlatmıştı. Ancak yapılan tespitlere göre, ortak tweet özelliğindeki tuhaf bir açık nedeniyle Twitter'da aramada veya ana sayfada görünmeyen tweet'ler atılabiliyor. Biri size bir bağlantı gönderdiğinde ise bu görünmez tweet'leri görebiliyorsunuz.

Ortak tweet özelliğine yoğunlaşan Twitter'da tuhaf tespit: Görünmez tweet!

Twitter, iki hesabın bir tweet'i birlikte yazmasına izin veren yeni CoTweets (Ortak tweet) özelliğini test etmeye başladı. Ancak bu testte tuhaf bir açık var gibi görünüyor. Çünkü görünmez tweet atılabiliyor.

NEDİR BU GÖRÜNMEZ TWEET?

Teknoloji sitesi The Verge'ün tespitine göre, artık yanlışlıkla görünmez (listelenmeyen, liste dışı) bir tweet atmak mümkün hale geldi. Fakat görünmez tweet'ler bağlantısının gönderilmesi veya bir web sitesine gömülmeleri durumunda görülebiliyorlar.

Görünmez tweet örneği:

Görünmez tweet'ler adı üstünde, ana sayfada veya arama yaptığınızda görünmüyorlar. Ancak yine de varlar. İnsanlar onlara cevap bile verebiliyorlar.

Tweet-1

İnsanlar cevap verdiklerinde ise bu cevaplar bir Twitter aramasında görünebiliyor ve insanların dolambaçlı bir şekilde de olsa söz konusu görünmez tweet'i bulma imkanı doğuyor.

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İŞTE İŞİN PÜF NOKTASI

Aktarılanlara göre işin püf noktası CoTweet (Ortak tweet) özelliğinde yatıyor. Bu özellikte bir tweet'i ortak bir şekilde yazmak için başka bir Twitter hesabını davet etmek gerekiyor. Davet isteği kabul olduğunda ortak tweet herkese açık hale geliyor, reddedildiğinde ise siliniyor. Ancak bu istek görmezden gelindiğinde, yaşanan belirsizlikten dolayı adeta bir arafta kalma durumu meydana geliyor ve böylece görünmez tweet ortaya çıkıyor. İsteğe cevap verilmediği sürece sadece URL'ye sahip olanlar tweet'i görebiliyor.

Görünmez tweet'in Twitter tarafından sunulacak ayrı bir özellik olacağı konusunda herhangi bir açıklama yok ancak şirket bu tuhaf durumu değiştirmeyi de planlamıyor gibi.

Twitter sözcüsü Layal Brown, The Verge'e yaptığı açıklamada, "Bu deney ilk aşamalarında olduğu için, neyin işe yaradığını ve nerede iyileştirme yapmaya gerek olduğunu hala öğreniyoruz. Bu ilk keşif aşamasında, şu anda bunu değiştirmek için planımız yok, ancak bunu izliyoruz ve acil değişikliklere ihtiyaç olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz." dedi.

BİR BENZERİ VAR

Aslında Twitter, görünmez tweet'ler gibi reklamverenlerin bir süredir erişebildiği bir özellik sunuyor. Promoted-only Tweet adıyla anılan özellik uzun bir süredir kullanılıyor. Öyle ki aşağıda göreceğiniz Andy Baio'nun 2015'te bu özellik hakkındaki tweet'i hala platformda görüntülenebiliyor.

Twitter tweet


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