"Ortaklığa son verme zamanı geldi" demişti... İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan, Nebi Hatipoğlu'nun ittifak sözlerine yorum!

İYİ Parti'li Zorlu, Başkanlık Divanı sonrası olağan haftalık basın toplantısını Tüm Emekliler Derneği'nde gerçekleştirdi. Zorlu, gündemdeki konulara yanıt verirken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun söylemlerine ilişkin olarak da konuştu.

"BU PROBLEMİ HEP BİRLİKTE ÇÖZMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Zorlu, Türkiye'nin çok önemli bir sorununa milletin dikkatini çekebilmek için emekliler ile bir araya geldiğini söyleyerek, "Bu problemi hep birlikte çözmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zira siyasi iktidar, 'verin yetkiyi, görün etkiyi' demişti. Şimdi bunu çok net bir şekilde görmeye başladık. Bilhassa da vatandaşımızın cebine yönelik bir etki gücünü hızla görmekteyiz. Türkiye'de 15 milyon emekli var. Topladığımız zaman aileleriyle birlikte gerçekten çok ciddi bir nüfus kitlemize tekabül ediyor. Ama hükümet burada yaşanan problemle yüzleşmeyerek, bundan kaçarak problemin maalesef daha da büyümesine, kitlelerin çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir." dedi.

"BU GÖRÜŞ BİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine karşı olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tamamı ile milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür. Partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir. Bu görüş bizi temsil etmiyor."

"BU KISKACI YARACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:



"İktidarı hedefleyen bir parti için esas olan nedir? Elbette kendi kadrolarıyla, ilkeleriyle, değerleriyle milletin karşısına geçmek ve oy talep etmektir. Bence bu konuda yanlışlık yapılıyor. İYİ Parti'nin bu konuda doğal bir hakkı olmasına rağmen, kimi zaman yorumlarda ve değerlendirmelerde İYİ Parti'yi kıskaç siyaseti içinde tutmaya çalışan bir anlayışı görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kıskacı yaracağız ve İYİ Parti'yi ilk olarak yaklaşan yerel seçimlerde sonra da genel seçimlerde milletimizin yüzünü döndüğü yegane parti haline getireceğiz."

HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.

Eskişehir’den örnek vermek isterim. CHP ve AKP’nin aşağı yukarı 200’er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile iş birliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye’nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."

(DHA-AA)