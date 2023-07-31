HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Ortaklığa son verme zamanı geldi" demişti... İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan, Nebi Hatipoğlu'nun ittifak sözlerine yorum!

"Ortaklığa son verme zamanı geldi" demişti... İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan, Nebi Hatipoğlu'nun ittifak sözlerine yorum!

31.07.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Tüm Emekliler Derneği Genel Merkezi'ni ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kürşad Zorlu, "Partimiz, kıskaç siyasetini yaracak" ifadelerini kullanırken geçtiğimiz günlerde, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine karşı olduğunu açıklamasına ilişkin olarak da, "Bu tamamı ile milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür." dedi.

"Ortaklığa son verme zamanı geldi" demişti... İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan, Nebi Hatipoğlu'nun ittifak sözlerine yorum!

İYİ Parti'li Zorlu, Başkanlık Divanı sonrası olağan haftalık basın toplantısını Tüm Emekliler Derneği'nde gerçekleştirdi. Zorlu, gündemdeki konulara yanıt verirken, geçtiğimiz günlerde açıklamalarıyla dikkat çeken İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun söylemlerine ilişkin olarak da konuştu.

Canlı yayında bombayı patlattı! "Hepsi MHP'de birleşecek" Canlı yayında bombayı patlattı! "Hepsi MHP'de birleşecek"

"BU PROBLEMİ HEP BİRLİKTE ÇÖZMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Zorlu, Türkiye'nin çok önemli bir sorununa milletin dikkatini çekebilmek için emekliler ile bir araya geldiğini söyleyerek, "Bu problemi hep birlikte çözmek zorunda olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zira siyasi iktidar, 'verin yetkiyi, görün etkiyi' demişti. Şimdi bunu çok net bir şekilde görmeye başladık. Bilhassa da vatandaşımızın cebine yönelik bir etki gücünü hızla görmekteyiz. Türkiye'de 15 milyon emekli var. Topladığımız zaman aileleriyle birlikte gerçekten çok ciddi bir nüfus kitlemize tekabül ediyor. Ama hükümet burada yaşanan problemle yüzleşmeyerek, bundan kaçarak problemin maalesef daha da büyümesine, kitlelerin çok daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmasına sebep olabilir." dedi.

da

Adaylığını açık açık ilan etti! "Mansur Yavaş'tan sonra ok gibi biri lazım" Adaylığını açık açık ilan etti! "Mansur Yavaş'tan sonra ok gibi biri lazım"

"BU GÖRÜŞ BİZİ TEMSİL ETMİYOR"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yerel seçimlerde CHP ile iş birliğine karşı olduğunu açıklamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu tamamı ile milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür. Partimizin kurumsal kimliğini temsil etmemektedir. Zira bizim iki temel özelliğimiz var. Böylesine stratejik ve seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak kararlarımızı şekillendiririz. Bu şekillendikten sonra da kurumsal görüşümüzün açıklandığı merciler bellidir. Bu görüş bizi temsil etmiyor."

İYİ Parti'den 'gizli protokol' açıklaması! Kılıçdaroğlu’nun o sözlerini hatırlattı… İYİ Parti'den 'gizli protokol' açıklaması! Kılıçdaroğlu’nun o sözlerini hatırlattı…

"BU KISKACI YARACAĞIZ"

Kürşad Zorlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"İktidarı hedefleyen bir parti için esas olan nedir? Elbette kendi kadrolarıyla, ilkeleriyle, değerleriyle milletin karşısına geçmek ve oy talep etmektir. Bence bu konuda yanlışlık yapılıyor. İYİ Parti'nin bu konuda doğal bir hakkı olmasına rağmen, kimi zaman yorumlarda ve değerlendirmelerde İYİ Parti'yi kıskaç siyaseti içinde tutmaya çalışan bir anlayışı görüyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu kıskacı yaracağız ve İYİ Parti'yi ilk olarak yaklaşan yerel seçimlerde sonra da genel seçimlerde milletimizin yüzünü döndüğü yegane parti haline getireceğiz."

İYİ Partili isimden şaşırtan ittifak açıklaması! "Neden olmasın?" İYİ Partili isimden şaşırtan ittifak açıklaması! "Neden olmasın?"

HATİPOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP’den sadece köstek gördüklerini kaydederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir’de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.

Eskişehir’den örnek vermek isterim. CHP ve AKP’nin aşağı yukarı 200’er bin oyları var. Belirleyici parti ise 90 bin ile İYİ Parti. Bu, Türkiye’nin birçok bölgesinde de böyle. İYİ Parti hep kazananı belirleyecek durumda. Ben diyorum ki, CHP ile iş birliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Sonuç tartışmasız galibiyet olacaktır ve Eskişehir için de hayırlısı budur. Bu birleşme olmayacaksa da bence partimiz her yerde kendi adaylarını göstermeli. Türkiye’nin her yerinde teşkilatımız yerli yerinde ve partimiz içinde kalibresi inanılmaz yüksek kadrolar mevcut. Bu da bir seçenek."

(DHA-AA)

İlginizi Çekebilir

Akşener’den gündem yaratacak çıkış: ‘Emekli olup evine gitmelidir’

Akşener’den gündem yaratacak çıkış: ‘Emekli olup evine gitmelidir’

 Ümit Özdağ: "Akşener ile Erdoğan ittifak yapacak"

Ümit Özdağ: "Akşener ile Erdoğan ittifak yapacak"

 Paylaşımı kafa karıştırdı! İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Paylaşımı kafa karıştırdı! İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'nin konuştuğu olayda tüm şüpheliler gözaltına alındıBakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'nin konuştuğu olayda tüm şüpheliler gözaltına alındı
Böcek ısırığı sandılar, gerçek bambaşka çıktı!Böcek ısırığı sandılar, gerçek bambaşka çıktı!
Merakla bekleniyor! İşte özellikleri ile ilgili çıkan son söylentiler... Merakla bekleniyor! İşte özellikleri ile ilgili çıkan son söylentiler...
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

Estetik ameliyattan sonra kabusu yaşadı! “Ölüyormuş gibi hissettim”

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.